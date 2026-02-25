Donna Vekić upisala novi poraz, na rubu je ispadanja iz top 100

Vekić je odigrala vrlo slabo na svom početnom udarcu, nakon što je osvojila gem za 1-1 na startu dvoboja do kraja je čak sedam puta zaredom gubila servis uz postotak ubačaja prvog servisa od samo 44 posto, dok joj je realizacija na drugom servisu bila samo 24 posto. Uz takav učinak na vlastitom servisu nije joj od velike pomoći bilo što je i ona ostvarila četiri "breaka" u susretu.

Vekić je prije nešto više od tri tjedna stigla do finala "challengera" u Manili, ali niti to joj nije podiglo samopouzdanje te još uvijek traži svoju prvu pobjedu na WTA Touru ove godine. Trenutačno drži 99. mjesto na ljestvici, a izgledno je da će ovaj tjedan ispasti iz TOP 100.