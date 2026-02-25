LOŠA Forma

Donna Vekić upisala novi poraz, na rubu je ispadanja iz top 100

N.M. / Hina

25.02.2026 u 07:51

Donna Vekić
Donna Vekić Izvor: EPA / Autor: JOEL CARRETT
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska tenisačica Donna Vekić zaustavljena je na startu WTA turnira u Meridi, bolja od nje je u susretu 1. kola bila Španjolka Cristina Bucsa sa 6-3, 6-2.

Vekić je odigrala vrlo slabo na svom početnom udarcu, nakon što je osvojila gem za 1-1 na startu dvoboja do kraja je čak sedam puta zaredom gubila servis uz postotak ubačaja prvog servisa od samo 44 posto, dok joj je realizacija na drugom servisu bila samo 24 posto. Uz takav učinak na vlastitom servisu nije joj od velike pomoći bilo što je i ona ostvarila četiri "breaka" u susretu.

Vekić je prije nešto više od tri tjedna stigla do finala "challengera" u Manili, ali niti to joj nije podiglo samopouzdanje te još uvijek traži svoju prvu pobjedu na WTA Touru ove godine. Trenutačno drži 99. mjesto na ljestvici, a izgledno je da će ovaj tjedan ispasti iz TOP 100.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVI SJAJAN NASTUP

NOVI SJAJAN NASTUP

Milan je šokantno izgubio od Parme, ali svi pričaju o tome što je napravio Modrić
UOČI SP-A

UOČI SP-A

Šok u svijetu nogometa: Četvrta reprezentacija svijeta ostala bez izbornika
čudo u ligi prvaka

čudo u ligi prvaka

Senzacija kakvu Liga prvaka ne pamti: Čudesni Norvežani dvaput srušili Inter i izbacili ga iz Lige prvaka

najpopularnije

Još vijesti