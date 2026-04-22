BIVŠI HAJDUKOVAC POSTAO - BIVŠI

Trener Vukovara Tomislav Stipić iz momčadi izbacio jednog od najiskusnijih igrača

S.Š.

22.04.2026 u 21:36

Mario Tičinović vs. Bamba Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Desni bek Vukovara 1991 Mario Tičinović, po svemu sudeći, odigrao je zadnje minute u dresu slavonskog kluba

Naime, kako prenosi Index.hr, trener Tomislav Stipić, odlučio je udaljiti Tičinovića iz momčadi.

Trenerovu odluku o izbacivanju bivšeg igrača Hajduka potvrdilo je i čelništvo kluba.

Ove je sezone odigrao 26 utakmica, u kojima nije zabio nijedan gol, ali je triput asistirao. Tičinović ima osam osvojenih trofeja, od čega šest sa Zrinjskim.

Triput je bio prvak Bosne i Hercegovine, ima dva Kupa BiH i jedan Superkup. Bio je i prvak Danske s Nordsjaellandom te osvajač Hrvatskog kupa s Hajdukom 2010. godine.

