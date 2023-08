Trener Rijeke uoči europske utakmice poslao poruku svima: Sad znam što mi je činiti

No, jedna od tema bio je i spomenuti poraz od Hajduka na rasprodanom u Poljudu. Nekoliko dana nakon Jadranskog derbija rekao je:

'Normalno da s derbijem nisam zadovoljan. Stvar je energije, djelovali smo ispuhano. Bili smo neaktivni s loptom u nogama, nešto smo pokušavali, ali to nije bilo ni blizu naših prethodnih igara. Očekivao sam čak i veći pritisak Hajduka. U obrani je čak bilo i OK, ali čim bismo dobili loptu nismo ništa ni pokušavali. Koliko god mi igrači govorili da sedobro osjećaju, da su svježi, to nije bio slučaj i to mi je iskustvo za dalje, ako ćemo igrati svaka 3-4 dana sad znam što mi je činiti.'

Kad je udarnih 11 Rijeke u pitanju trener Jakirović jkazao je kako neće moći računati na ozlijeđene Petrovića i Čabraju, a nekoliko riječi kazao je i o napadačima, s naglaskom na odlazak iz kluba Frigana i Ampema.

'Lani kad je tu bio Frigan, pričalo se da imamo Obregona, ali sad kad treba biti prva opcija, gristi i pokazati se, sada baš i ne ide. Nismo slijepi, vidim što nam treba. Imamo mladog Ivanovića. On je igrač koji dolazi, velik je potencijal i bit će nam od velike pomoći. Djouahra je velik promet - mala zarada. I kad prođe, fali mu završnica, bilo pas, bilo udarac, uvijek se nešto pogriješi. Tako da mora pokazati tu puno konkretniji učinak', kazao je dodavši:

'Ideja je bila da Obregon potroši stopere Hajduka, ali nije ih baš stavio pod pritisak. Većinom je to bilo leđima, što Ferru i Šarliji odgovara. Franjo je napravio lijepih stvari i bit će nam od pomoći', dodao je Jakirović.