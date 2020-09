Trener Hajduka Hari Vukas najavio derbi s Dinamom i otkrio na čemu su 'bijeli' posebno radili, te čemu će težiti njegova ekipa

Trener Hajduka Hari Vukas u petak je, uoči derbija protiv Dinama (subota, 19.05, Arenasport 3, MAXtv), istaknuo da su dobro analizirali protivnika te da znaju kako se suprotstaviti

U posljednjim susretima prekidi su bili veliki problem za Hajduk.

'Što se tog segmenta igre tiče, radili smo neke stvari i uvjeren sam da će one donijeti pozitivu. I u budućnosti ćemo više pažnje pokloniti prekidima', rekao je Vukas, te je objasnio kako bi Hajduk trebao igrati ove sezone:

'U stvaranju igre treba se voditi karakteristikama igrača koje imate. Osnovno je da to bude napadačka igra, ali ne možete cijelu utakmicu napadati, niti igrati presing. Tijekom utakmice momčad mora biti u stanju mijenjati ritam igre, ali to ne znači igrati na refule. Kad kažem mijenjati ritam igre to znači da će igrači morati osjetiti kada igrati brzo i u nekoliko poteza doći do gola, a kada smiriti situaciju posjedom lopte.'

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić na SP u Rusiji koristio je usluge škotskog video analitičara Marca Rochona, a nedavno je u Hajdukov stožer došao Chris Docherty, također video analitičar iz Škotske.

'Došao prije nekoliko dana. Riječ je o profesionalcu koji radio u svim škotskim reprezentacijama. Razgovarali smo već i ranije, imali neke testove u doba dok je Tudor bio trener. Cilj je da video analizom poboljšamo igru momčadi, ali i igru svakog igrača. O tome hoćemo li ga koristiti tijekom utakmica, to još nismo definirali, ali i to je jedna od opcija', izjavio je Vukas.

Nakon tri kola Hrvatski Telekom Prve lige Dinamo je na vrhu ljestvice s 9 bodova, koliko ima i Gorica, dok je Hajduk treći s dva boda manje. Hajduk bi pobjedom mogao preuzeti prvo mjesto.

'O tome nisam uopće razmišljao', napomenuo je Vukas.

