Trener Gorice Željko Sopić bio je brutalno iskren: Na poluvremenu bih potjerao osam igrača i trenera

Gorica je u fantastičnoj prvoj utakmici 25. kola SuperSport HNL-a na svom terenu pobijedila Istru 1961 5:4. Bila je to prava poslastica u Velikoj Gorici, gosti su do 80. minute vodili 3:1, a onda je senzacionalnim preokretom Gorica stigla do pobjede 5:4

'Teško mi je sad reći bilo kakvu analizu utakmice...', započeo je trener Gorice Željko Sopić nakon što su njegovi nogometaši preokretom pobijedili Istru 1961 5:4.

Bilo je tu stvarno svega, Gorica je do 80. minute gubila 3:1, a uz sve to je tešku ozljedu u 60. minuti utakmice zaradio njihov napadač Ante Matej Jurić. Od 80. minute nastao je totalni urnebes na terenu - Gorice je zabila tri gola u razmaku od samo pet minuta i povela 4:3. Ali drami tu nije bio kraj je Istra 1961 se vratila u trećoj minuti nadoknade i izjednačila na 4:4, a gol za 5:4 i pobjedu Gorice zabio je Josip Mitrović već u idućem napadu! 'Da sam predsjednik kluba, na poluvremenu bih potjerao osam igrača i trenera. Mi smo protiv tiki-take igrali bez faula, gubili 3:1, a moglo je biti i 5:1 za Istru. Ne možemo pobijediti ako ne napravimo barem 20 prekršaja', pričao je Sopić nakon utakmice te nastavio:

'Sve loše počelo se okretati nabolje kad je ušao Suk u 60. minuti. Kao da je s njim netko upalio struju i svi su se počeli bacati na glavu. To mogu samo ekipe s velikim mudima. Čestitam dečkima na tome. Sljedeća dva dana su slobodni. Nakon ovakvog emocionalnog pražnjenja nijedan trening ne dolazi u obzir.' Kako je motivirao momčad na poluvremenu u trenucima dok je gubila 2:1? 'Bilo bi ružno da kažem što sam im rekao u poluvremenu u svlačionici. Rekao sam im da nije problem izgubiti od dječjeg vrtića, ali ako taj dječji vrtić nas hoće pobijediti da mora ostaviti dvije-tri litre krvi na terenu. I onda nema problema. U toj cijeloj euforiji, ludilu vidjelo se da se uvukla nervoza u redove Istre. Nisu igrali tako lagano i jednostavno nam se posrećilo. Mislim da smo od 60. do 90. pokazali takvu volju koja nas je u principu nagradila. Definitivno nevjerojatan doživljaj', pričao je Sopić te dodao: