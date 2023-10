Trener Dinama otvoreno progovorio o 'otpisanim' igračima: Dinamo ne trpi prosječnost

Dobro su porazi od Hajduka i Ballkanija uzdrmali 'modre', trener Sergej Jakirović bio je 'na rubu', ali je ipak odlučio pokušati dovesti svoje igrače 'u red'. Ozljede su mu desetkovale momčad, a u Prištini su 'zamjene' podbacile. Zato su protiv Istre 1961 priliku dobili oni koji su do sada bili u drugom planu.

'Bernauer na desnom boku? Ako nemate druga rješenja, onda vam je i on kombinacija za desnog beka. Moharrami je malo osjetio aduktor, to mu je bila sedma utakmica u 23 dana, pa smo morali kombinirati. Sad će se Ristovski vratiti, već je u trenažnom procesu, a kad se ponovno okupimo u četvrtak bit će u normalnom treningu.'

'Čestitam momcima na dobroj igri, sve što smo se dogovorili su ispoštovali. Kad smo mi ovakvi onda suparnik nema velike šanse. Kontrolirali smo utakmicu od prve do zadnje minute, jedino smo im dopustili jedan korner koji je Zagorac sjajno obranio. A pitanje je bilo koliko ćemo ih mi zabiti', kazao je Sergej Jakirović nakon 3:0 pobjede pa nastavio:

Mihajličenka nije bilo ni na klupi...

'To je bila moja odluka, uvijek se par igrača ne skida. Vidjet ćemo u reprezentativnoj pauzi', ostao je 'zatvoren' Jakirović koji je na gol protiv Istre 1961 postavio Zagorca umjesto Nevistića:

'Da, promijenio sam golmana jer Zagorac odlično trenira, podrška je svima u klubu. Kod Nevistića se nakupilo i malo mentalnog umora, a Zagorac je pokazao da se na njega može računati. Nevistić će i dalje biti naš broj 1.'

Perković je nakon dugo vremena dobio priliku na lijevom boku...

'Odigrao je jako dobru utakmicu, malo sam se plašio kad je dobio žuti karton, ali je to pametno odradio do kraja. Mladi je reprezentativac, računam na njega. Uostalom, ja nisam dopustio da ode na posudbu u Nizozemsku. Malo je čekao na svoju priliku, u Kupu protiv Ponikva sam vidio neke stvari, ali zaslužio je moje povjerenje. Sada i u budućnosti', kaže Jakirović koji je ovom pobjedom ipak malo došao do daha:

