Trener Dinama nakon pobjede u nedoumici; Bjelica nije siguran u snagu svoje momčadi?!

Dinamo je u 2. kolu Hrvatski Telekom Prve lige u petak navečer na Maksimiru pobijedio Istru 3:0. Briljirao je Mario Gavranović, zabio je dva gola i asistirao za treći, no trener Dinama Nenad Bjelica ima razloga za brigu uoči prvog susreta 3. pretkola Europske lige i gostovanja u Kazahstanu

'Ne znam je li Istra bila slaba ili smo mi bili tako dobri. Dinamo u ovoj ligi mora dominirati, danas smo to napravili. Za Astanu ćemo pripremiti i nešto novo, neke smo igrače odmorili, neke tijekom utakmice odmarali, a neki su se odmarali igrajući. Brzo smo riješili utakmicu, pa od 55. minute je sve bilo lakše i mirnije. Zadovoljan sam kako je to izgledalo', analizirao je Bjelica kojeg na samom početku sezone muče brojne ozljede.

'Fiolić je imao problema sa stopalom s kojim je imao problema od Rudeša, pa kasnije još dobio udarac u but, sada je sav zavijen, a Dilaver je OK. To su udarci, nisu ozbiljne ozljede. Obojica će biti u zrakoplovu za Astanu. Ostali? Majer neće ići s nama za Astanu, on još nije ni počeo trčkarati, ima lagano istegnuće ligamenata zgloba, vjerujem da će se po našem povratku priključiti u trening', nizao je probleme Bjelica i došao do onog najvećeg.

Kapetan Arijan Ademi upitan je za prvi susret u Kazahstanu...