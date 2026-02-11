Tko vodi, a tko čeka prvo zlato? Evo kako izgleda poredak medalja na ZOI

Norveška je ponovno pokazala zašto godinama slovi za najmoćniju zimsku naciju svijeta. Skandinavci uvjerljivo predvode tablicu medalja sa šest zlatnih, dva srebrna i četiri brončana odličja. Norvežani su standardno najjači u disciplinama poput biatlona, skijaškog trčanja i nordijskih sportova, a rani nalet odmah ih je izdvojio na vrhu poretka.

Njemačka i Švedska dijele drugo mjesto, obje s po tri zlata, dva srebra i jednom broncom. Njemačka tradicionalno skuplja medalje u sanjkaškim i klizačkim disciplinama, dok Šveđani briljiraju u nordijskim sportovima i alpskim disciplinama.

Odmah iza njih je Švicarska s tri zlata, jednim srebrom i jednom broncom, dok su Sjedinjene Američke Države pete s dvije zlatne, tri srebrne i dvije brončane medalje.

Austrija drži šestu poziciju s dva zlata i tri srebra, bez bronce, dok je domaćin Italija trenutačno sedma. Talijani imaju dvije zlatne, dvije srebrne i čak sedam brončanih medalja, što ih čini jednom od najkonstantnijih reprezentacija u dosadašnjem dijelu Igara.

Japan je osmi s dvije zlatne, dvije srebrne i četiri brončane medalje, dok su Francuska, Češka, Nizozemska i Slovenija u skupini reprezentacija s po jednim zlatom i jednim srebrom.

Slovenija je tako već osigurala mjesto među deset najuspješnijih nacija, dok Kanada, Kina, Južna Koreja i Novi Zeland zasad čekaju prvo zlato. Latvija i Poljska imaju po jedno srebro, dok su Belgija i Bugarska do sada osvojile po jednu broncu.

Bez medalje su trenutačno 72 države, među njima i Hrvatska, koja još čeka svoj trenutak na ovim Igrama. Jedina predstavnica Hrvatska ove srijede bit će biatlonka Anika Kožica u pojedinačnoj utrci na 15 kilometara.