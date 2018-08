Tko stoji iza turopoljskog nogometnog čuda, koje je potopilo Hajduk usred Poljuda

Hrvatsko prvoligaško nogometno natjecanje, koje je započelo krajem srpnja, u novoj je sezoni dobilo svojeg novog člana - HNK Gorica. Riječ je o klubu koji ipak ima poveznicu s prvoligaškim nogometom jer je nasljednik bivšeg NK Radnik. A prema prikazanom u uvodnim kolima, sigurni smo da im se situacija kao ona iz 1994. godine, rekordan poraz od Hajduka 0:10, ipak ne može ponoviti. Dapače, prošlog vikenda uživali smo u njihovoj igri, zbog koje je usred Poljuda pao isti taj Hajduk

Iako dolaze iz Velike Gorice, šestog grada po broju stanovnika u Hrvatskoj, skratili su ime kluba. No prema manirama, načinu rada, poslovanju i funkcioniranju – zaslužuju epitet 'veliki'. Jer, recimo, prije dvije sezone imali su čak 17 momčadi u mlađim dobnim kategorijama te su po tom broju odmah bili iza zagrebačkog Dinama. Već sam dolazak do gradskog stadiona potvrđuje ozbiljnost projekta. Teren s umjetnom travom je tu, dio tribina je natkriven, a nedostaju tek reflektori, ali i njih će vrlo brzo dobiti. Imaju obećanje – do kraja rujna.

'Ovo je avantura u kakvoj još nismo bili, ali to smo željeli otkad smo krenuli u ovaj projekt. Igrati Hrvatski Telekom Prvu ligu čast je i privilegija, pogotovo u godini u kojoj je ona postala liga viceprvaka svijeta, ali to je i velika obaveza. Baš tako, obaveza, jer doista imamo obavezu predstaviti Goricu u dobrom svjetlu. Vjerujem da će tako i biti, a ovaj klub je na svim razinama spreman za ono što nas čeka', rekao je predsjednik Gorice Nenad Črnko, a u ovaj je projekt ušao punog srca, privatnim kapitalom i svjestan rizika koji on nosi.

Predsjednik je krenuo od šeste lige, a sada ima igrače iz cijelog svijeta Međutim, vodeći informatičku tvrtku Netra, uz dva medijska projekta, jer vodi i gorički City Radio te besplatni mjesečnik, ali i gurajući lokalni nogometni klub Polet Buševec od šeste do treće lige, naučio je da se od lažnih obećanja ne može živjeti. Stoga se igrači rado vraćaju u ovaj klub jer znaju da će dogovorenu plaću dobiti do zadnje kune. I zato nije ni čudo da u Goricu rado dolaze i nogometaši iz inozemstva pa u momčadi koju vodi Sergej Jakirović igraju i igrači iz Ugande, Nigerije, Srbije, Poljske, Nizozemske, Armenije i Gruzije. Posljednji koji je stigao je Rumunj, ali pazite – igrač velikog torinskog Juventusa, koji je – barem na papiru – bio konkurent i velikom Gianluigiju Buffonu.

'Meni je kao predsjedniku uvijek cilj svakoga pobijediti, a tako ćemo se ponašati i u Prvoj HNL, no naravno da pritom treba biti realan. Tu su ipak Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek, klubovi koji su debelo ispred nas. Tu su i dugogodišnji prvoligaši Lokomotiva, Slaven Belupo, Istra i Inter, koji su također u prednosti pred nama. Rekao bih da mi i Rudeš u ovom trenutku zaostajemo za svima njima, ali to ne mora ništa značiti', prije nekoliko tjedana rekao je Črnko. Doduše, već ove subote vidjet ćemo jesu li Gorica i Rudeš u istom rangu, jer upravo će u međusobnom ogledu odmjeriti snage. 'Svjesni smo toga da su prva i druga liga dva različita svijeta. Morali smo značajno promijeniti momčad u odnosu na prošlu sezonu, došlo nam je puno igrača i znam da bi bilo čudo da budemo uigrani i posloženi već od prvog kola. Svi drugi su samo nadograđivali lanjske momčadi, a mi smo krenuli praktički od početka', istaknuo je Črnko.

Upravo je Nenad Črnko najzaslužniji za sve što se događa u HNK-u Gorica posljednjih devet godina. Dotad je bio predsjednik Poleta iz Buševca, mjestašca u blizini Velike Gorice, te je sa svojim klubom došao do treće lige. U to vrijeme Radnik je bio u četvrtoj. Kad je krenula priča s HNK-om Gorica, Črnko je odabran za voditelja tog projekta, a to se pokazalo pravim izborom. Uz predsjednika Črnka, važnu ulogu u klubu ima dopredsjednik Mindaugas Nikoličius, Litavac koji je doveo sportsku grupaciju zaduženu za praćenje i razvoj igrača i kojoj nije cilj samo preprodaja, već stvaranje igračkog kadra. A kada ga već spominjemo, napomenimo kako je Nikoličius zadužen za cjelokupnu sportsku politiku kluba. Inače, njihov prvi pick za ulaganje bio je HNK Šibenik, ali u siječnju ove godine Litavci su procijenili da i HNK Gorica, koja je već tada bila vodeći drugoligaš, može ispuniti njihove ambicije.

Kako je Nigerijac Atiemwen postao Beli I da su na pravom putu, potvrđuju ponude koje dolaze za njihove igrače. Na tom popisu želja nekih inozemnih klubova su Farouk Miya i Lukas Zwolinski, a kako doznajemo, za Nigerijca Iyayia Atiemwena već su se raspitivali i Dinamo i Hajduk. Inače, koliko se Nigerijac, kojem je jedno od imena i Belive, uklopio u ovu sredinu, potvrđuje i njegov nadimak Beli. Međutim bez obzira na to što za Belog već sada imaju ponudu – i to u papirnatom obliku – od 200.000 eura, on ostaje u klubu barem do zimskog prijelaznog roka. Dva su razloga za to: Nigerijac je itekako važan u momčadi, a i vrijednost bi mu trebala rasti. Iako je to ustvari poslovna tajna, klub ima budžet između osam i deset milijuna kuna. Dio novca dobiva iz gradskog proračuna, dio od sponzora. A litavski investitori zaduženi su za isplate plaća te u Goricu dolaze u svojem aranžmanu. Što također nije mali trošak.

'Već godinama dolazim u Veliku Goricu kao gledatelj i protivnički trener, ali moram reći da me iznenadilo to kako je klub dobro posložen. I zato kažem da ovaj ulazak u prvu ligu nije nikakva slučajnost, nego nagrada ljudima iz kluba', rekao je trener Sergej Jakirović, čovjek koji će povesti Goričane u povijesnu sezonu nakon odlaska Ivana Preleca, koji ih je uveo u Prvu HNL. Kakva su sve imena igrala za klub iz Velike Gorice Kroz velikogorički klub stasala su i velika imena hrvatskog nogometa. Doduše, neki su u njemu proveli samo omladinski staž jer realno je bilo – ako si odličan – preseliti se u Dinamo. A među ostalima, bili su u Gorici Andrej Panadić, pokojni Dubravko Pavličić, Tomislav Butina, Mario Cvitanović, Željko Župetić... Dakle tradicija postoji i ne igra se nogomet u Velikoj Gorici, odnosno Turopolju, tek od 2009. Zanimljivo, u goričkom klubu, tada se još zvao Radnik, a koji još posjećuje gotovo svakog vikenda, radio je kao trener prve momčadi i najdugovječniji čovjek u hrvatskom nogometu, sveprisutni Zorislav Srebrić, danas viši savjetnik predsjednika HNS-a Davora Šukera.