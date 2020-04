Španjolski nogometni prvak Barcelona odbacio je u petak optužbe svog bivšeg potpredsjednika Emilia Rousanda koji je u radijskom intervjuu rekao kako je 'netko stavio ruku u blagajnu' prilikom angažiranja kompanije za upravljanje društvenim mrežama.

'Nakon teških optužbi koje je jutros iznio gospodin Rousand tijekom svojih intervjua medijima, Barcelona kategorički odbacuje bilo kakav čin koji bi se okvalificirao korupcijom. Zbog toga zadržava pravo na pokretanje pravnog postupka', priopćila je Barcelona.

U veljači su mediji izvijestili da je kompanija I3Venture, koju je Barcelona angažirala za komunikaciju preko društvenih mreža, stvarala umjetne profile preko kojih je pisala negativne komentare o protivnicima predsjednika Josepa Marije Bartomeua, uključujući kandidata za predsjedničke izbore Víctora Fonta, ali i kapetana Lionela Messija koji oteže s produženjem ugovora.

Rousand je u srijedu u razgovoru za Catalunya Radio rekao kako je on bio u odboru nadležnom za račune te kompanije no da su oni bili razdijeljeni kako bi se 'izbjegla interna kontrola'.

U petak ga je radijska postaja RAC-1 upitala smatra li da je 'netko stavio ruku u blagajnu' na što je afirmativno odgovorio.

'Kada platiš milijun eura za nešto što vrijedi 100.000 eura. Ne znam tko je to bio, no moguće je zamisliti', rekao je.

Kompanija I3Venture je bila zadužena za praćenje sadržaja na društvenim mrežama, odnosno trebala je pratiti što se piše i objavljuje o Barceloni, te istovremeno uljepšavati imidž kluba preko društvenih mreža. Račun od milijun eura kojeg je izdala za svoje usluge bio je navodno podijeljen na manje račune od po 200.000 eura.

'To oko društvenih mreža je prljav posao. Vjerujem da je netko uzeo novac, premda ne vjerujem da je to bio netko iz uprave. Sada je otvorena istraga koja će reći što se dogodilo. Bartomeu to zna', rekao je Rousand.

Sve upćuje na to da sumnja na Jaumea Masferrera, savjetnika Bartomeua, kojeg je predsjednik ovaj mjesec suspendirao. Masferrer je predstojnik predsjednikova kabineta i nadležan za protokol te odnose s javnošću.

'Analiza usluga koju je pružala ta kompanija za praćenje društvenih mreža je pod nezavisnom revizijom PriceWaterhouseCoopersa (PWC), koja je u tijeku, a time i bez ikakvog zaključka još uvijek', priopćila je Barcelona.

Predsjednik Bartomeu je u srijedu maknuo s funkcije Rousanda, koji je dan kasnije s još petero članova uprave Barcelone nezadovoljnih potezima predsjednika podnio ostavku.

Ostavke su dali Emili Rousand, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor i Jordi Calsamiglia čime je uprava ostala na 13 članova od ukupno 19.

'Došli smo do te točke da se ne vidimo sposobnim vratiti kriterije i način upravljanja klubom uoči velikih izazova u budućnosti', naveli su u zajedničkom pismu.

'Predlažemo da se što prije organiziraju novi predsjednički izbori u klubu', poručili su.

Bartomeu ima mandat do ljeta 2021. godine, a prošli mjesec je poručio da neće sazvati prijevremene izbore. Rousand je figurirao kao njegov kandidat na tim izborima kako bi se nastavio kontinuitet sadašnjeg vodstva.