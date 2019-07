Teniska groznica trese Engleze: Na nju su u Wimbledonu čekali pune 42 godine?

Britanska tenisačica Johanna Konta pobjedom protiv Petre Kvitove ušla je u četvrtfinale Wimbledona i probudila nadu organizatora da bi mogla postati prva domaća pobjednica još od 1977. godine...

Ova 28-godišnja tenisačica predstavljala je svoju rodnu Australiju do 2012. godine, a onda je promijenila zastavu pod kojom igra i sada ima priliku ispisati povijest.

Naime, Britanci čekaju na osvajačicu Grand Slam turnira još od 1977. godine i trijumfa Virginije Wade u Wimbledonu.

Johanna Konta imala je priliku srušiti to 'prokletstvo' nedavno u Roland Garrosu, no nakon što je sredila Donnu Vekić u osmini finala, neobjašnjivo je pala u sljedećem meču, iako su je mnogi vidjeli kao favoritkinju da ode do kraja.

No, sada ima novu priliku i to baš na Wimbledonu. Igra vrlo dobro, a ispadanjem Ashleigh Barty i Karoline Pliškove ovog ponedjeljka olakšan je put prema tituli.

U osmini finala prošla je težak ispit svladavši bivšu pobjednicu Petru Kvitovu 4-6, 6-2, 6-4, pokazavši da može puno na ovom turniru.

Konta je prije dvije godine igrala u polufinalu Wimbledona, što joj je najbolji rezultat, a to može ponoviti ako u utorak pobijedi Čehinju Barboru Strycovu.

Međutim, ako želi doći do posljednje stepenice, finala londonskog Grand Slam turnira vjerojatno će morati proći pokraj impresivne sedmerostruke pobjednice Serene Williams koja prije toga mora svladati Alison Riske.

Taj meč mnogi vide potencijalnim finalom prije finala...