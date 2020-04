Wimbledon je jedan od 34 teniska turnira koji su otkazani zbog pandemije koronavirusa, ali i jedini koji će dobiti nešto novca i to od osiguravajućeg društva zahvaljujući osiguranju od pandemije...

Naime, čelni ljudi All England Cluba svojedobno su u svoje osiguranje uključili i mogući prekid turnira u slučaju pandemije. Bilo je to još 2003. godine kada je svijetu prijetio SARS, a svake su godine za osiguranje od pandemije morali plaćati 1,7 milijuna eura, navodi britanski dnevni list The Times.