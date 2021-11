Tek sada se vidi koliko u Milanu moraju biti zahvalni Zvonimiru Bobanu; doveo je trenera kojem su prvo svi okrenuli leđa, a sada su kleknuli pred njega

Trener talijanskog prvoligaša Milana, u kojem igra hrvatski nogometaš Ante Rebić, Stefano Pioli potpisao je produljenje ugovora do 2023. godine uz opciju produljenja na još godinu dana

Ove je sezone Milan izjednačen po bodovima s vodećim Napolijem nakon 13 kola i samo jednog poraza.

'Stefano je - po svojoj profesionalnoj kompetenciji, svom temperamentu i osobnosti - naš idealni trener', kazao je tehnički direktor Milana Paolo Maldini.

Pioli je vodio Milan u 106 utakmica tijekom kojih je upisao 59 pobjeda, 27 neriješenih rezultata i 20 poraza, i vratio ga u Ligu prvaka prvi put od sezone 2013./14.

Pioli je preuzeo Rossonere u listopadu 2019. godine, no u travnju prošle godine nagađalo se kako je na rubu otkaza. Njegovo mjesto trebao je preuzeti Ralf Rangnick. Ipak, klupsko vodstvo je promijenilo planove i Pioli je ostao na klupi predvodeći Milan do drugog mjesta u Serie A i povratka u Ligu prvaka nakon sedam godina.

Pioli je tada na klupi zamijenio Marca Giampaola, iako se nagađalo da je na klupu trebao sjesti Luciano Spalletti, a glavni zagovornik za njegov dolazak bio je bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Zvonimir Boban.

'Pioli je bio najbolje rješenje na tržištu. Spalletti je sjajan trener, ali to ne znači da je Pioli bio drugi izbor. Zapravo, on je jak čovjek, ima dobre nogometne ideje, inteligentan je i do sada je to pokazao', poručio je svojevremeno Boban za Gazzettu dello Sport.

U prvim tjednima Boban i Paolo Maldini, koji su tada krojili sportsku politiku kluba, bili su pod velikim pritiskom navijača, ali Boban je uspio u svojoj namjeri. Sada obljubljenog trenera, prije dolaska u Milan navijači su tjerali hashtagom #PioliOut

'Pioli je pragmatičar. Sad proučava igrače i momčad. Želi ekipu koja trči i postiže dobre rezultate. Imamo stručnog trenera i vjerujemo da će puno naših igrača napredovati u radu s njim', zaključio je Boban.

U međuvremenu Boban je zbog neslaganja s izvršnim direktorom kluba, Ivanom Gazidisom, napustio AC Milan,ali Crveno-crni mogu biti itekako zahvalni Bobanu na vrhunski odrađenom poslu. Jer, podsjetimo, Boban je kumovao i dolasku Zlatana Ibrahimovića, ali i Ante Rebića.