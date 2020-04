Zarazi li se samo jedan nogometaš koronavirusom u Italiji, to bi moglo značiti pravu katastrofu za Serie A

Italija i Njemačka se pripremaju za nastavak svojih nogometnih prvenstava. Svima je jasno da to neće biti to još neko vrijeme i da će se igrati pod posebnim uvjetima, ali u interesu im je i odigrati sezonu do kraja kako bi umanjili financijske posljedice koje slijede. Zbog toga se sve mora dobro definirati i osigurati pravilnicima.

Za sve postoji plan, ali veliki kamen spoticanja je pitanje što ako se jedan od igrača zarazi COVID-19 virusom jednom kada sve krene. Svima je dosta i ovih šest tjedana obustave normalnog života koji su polako iza nas, a zaraženi nogometaš mogao bi značiti pravu katastrofu za natjecanje.

I talijanski i njemački nogometni savez predlažu slične protokole ako dođe do najgoreg scenarija i netko od igrača bude pozitivan na koronavirus. Oba protokola predlažu da ako se igrač zarazi koronavirusom, on sam bude izoliran, a da se testiraju ljudi s kojima je došao u kontakt. On bi tako barem dva tjedna, odnosno dok ne ozdravi, bio u izolaciji, a ostatak nogometa bi bio netaknut i sve bi se nastavilo po planu.