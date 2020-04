Dugo se Ante Rebić (26) tražio, trebalo mu je vremena da 'ispliva' i izbori mjesto u prvih 11 Milana. I onda, baš kad je napadač hrvatske reprezentacije proigrao i za 'rossonere' počeo zabijati u serijama dogodila se globalna katastrofa, pandemija koronavirusa poharala je cijeli svijet, posebno Italiju i zaustavila sav sport

'Jako mi je dobro išlo, a onda se dogodila pauza zbog virusa... Šteta...', kazao je napadač hrvatske reprezentacije koji se na terenu sjajno snašao uz nedodirljivog Zlatana Ibrahimovića. Kad njih dvojica krenu, tu spasa nema...

No, u Italiji je, kao praktički u cijelom svijetu, zbog pandemije koronavirusa, nogomet sredinom ožujka stao. Pauza uzima danak, no sada je ipak najvažnije zdravlje. Srećom, pandemija polako jenjava, iako je Italija još uvijek najveće svjetsko žarište.

'Nedostaje mi sve ono što nogomet čini tako posebnim', priznaje Ante Rebić koji jedva čeka povratak na terene. Uskoro bi se, već za tjedan dana, nogometaši u Italiji trebali vratiti pojedinačnim treninzima, potom polako i grupnim, a prve se utakmice očekuju krajem svibnja. Nastavak Serie A očekuje se početkom lipnja...

Hrvatski je reprezentativac u razgovoru za njemačke medije otkrio kako i dalje pažljivo prati što se događa u 'njegovom' Eintrachtu iz Frankfurta. Jer, Rebić je i dalje Eintrachtov igrač na posudbi u Milanu. Ugovor s Eintrachtom ima do lipnja 2022. godine, a 'rossoneri' su ga uzeli na posudbu s pravom otkupa do lipnja 2021. godine. Čeka se dogovor o njegovoj prodaji, no i to je sad u drugom planu.

'Uvijek sam u tijeku što se događa s Eintrachtom. Pratio sam utakmice do pojave koronavirusa. Vidio sam da momčad igra dobro, ali nije imala sreće u nekim susretima. Nadam se da će se sve uklopiti u nastavku sezone', kaže Rebić i za kraj daje tračak nade njemačkom prvoligašu:

'Jednog dana bih se sigurno vratio u Frankfurt. No do tada za mene ima još puno posla...'