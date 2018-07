Talijan Cecchinato 'pokorio' Umag; od predsjednice RH dobio veliki pehar i smiješak, ali ne i zagrljaj

Talijanski tenisač Marco Cecchinato pobjednik je 29. izdanja ATP turnira u Umagu nakon što je u finalu s 6:2, 7:6 (4) svladao Guidu Pellu iz Argentine

Cecchinato, 27. igrač svijeta koji je ove godine eksplodirao plasmanom u polufinale Roland Garrosa, došao je tako do svog drugog naslova u karijeri nakon što je ranije ove godine proslavio prvijenac osvajanjem Budimpešte. Pella (ATP 72.) je izgubio i svoje četvrto ATP finale i još čeka prvi naslov.

No, u drugom setu Pella, koji se na ovogodišnjem Umagu potvrdio kao majstor preokreta, igrao je puno bolje, napravio je 'break' za 4:2, no Cecchinato je opet podigao razinu igre i uspio je vratiti 'break'. Drugi set je otišao tako do 13. igre u kojoj je Cecchinato poveo s čak 4-0, Pella došao na 4-3, ali dalje nije mogao protiv sjajnog Talijana koji je skraćenim loptama i bekhendima oduševio umašku publiku.