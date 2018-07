Hrvatski tenisači igraju u Zadru; Split razočaran s odlukom HTS-a

Polufinalni susret Svjetske skupine Davis Cupa između tenisača Hrvatske i SAD-a, ipak će se održati od 14. do 16. rujna u Zadru, a ne u Splitu, kako je ranije objavljeno. Tu je odluku donijelo novo vodstvo Hrvatskog teniskog saveza (HTS), u dogovoru s Međunarodnim teniskom federacijom (ITF), te ju u petak priopćilo na konferenciji za medije u gradu domaćinu

'Vodili smo se, naravno, prvenstveno željom igrača da se susret održi na otvorenom. Jedan od velikih faktora je što smo na samo dva mjeseca od početka susreta, a plaža Žnjan u ovom trenutku nema nikakvu infrastrukturu i to je veliki rizik za organizaciju. Mi se stvarno zahvaljujemo Gradu Splitu, gradonačelniku i njegovim suradnicima na ukazanom povjerenju i mogućnosti za razgovor. Međutim, kad smo sve sagledali, pogotovo uz mogućnost da tih deset terena ostane nakon susreta, odabrali smo racionalno. Nakon Davis Cupa, HTS-u će ostati centar koji je sukladan našem razvojnom programu, a to je razvoj i postavljanje nacionalnih centara diljem Hrvatske na dobrobit mladih igrača, sporta i jačanja regija, jer bez toga nema ni jačanja Hrvatskog teniskog saveza.'

Radovi na izgradnji kreću odmah, najprije na pripremi za izgradnju igrališta.

'Prvi prioritet je da se počne s radovima i mislim da će se s iskopima na centralnom terenu krenuti već danas ili sutra', rekao je Petar Mirić.

'Pripremit ćemo prvo pet terena, a preostalih pet će biti izgrađeni do kraja godine. Centralni teren će biti gotov do 22. kolovoza, a onda kreće montaža tribina. Dimenzije su 101 metar u dužinu, 64 metara u širinu, te 14 metara u visinu. Stat će oko 8000 gledatelja, a radit ćemo direktan spoj tunelima za određene skupine kao što su igrači i službene osobe, iz sigurnosnih razloga. Paralelno će se raditi uređenje svih prostora u dvorani, kao što su prostor za igrače, VIP i predsjedničkog restorana, press centra, radnih prostora ITF-a i organizatora. Svi radovi u dvorani trebali bi biti gotovi do 1. rujna, a tribine i igralište do 7. rujna', kazao je Mirić.

Jedan od glavnih aduta hrvatskog sastava u tom dvoboju, u kojem će Hrvatska pokušati izboriti treće finale Davis Cupa u povijesti, ponovno će biti Borna Ćorić, koji je prije dvije godine u Portlandu donio odlučujući bod za četvrtfinalnu pobjedu 3-2 protiv SAD-a, do koje su naši tenisači došli nakon što su izgubili prva dva pojedinačna meča.