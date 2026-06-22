Svi pričaju o Messijevom nestvarnom rekordu, ali njegova izjava nakon utakmice podigla je Argentinu na noge

Time je prestigao Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava za nogometaše.

Messi za dva dana puni 39 godina, ali na najvećoj sceni i dalje izgleda kao čovjek koji odbija prepustiti posljednju riječ vremenu. Protiv Austrije nije sve krenulo idealno. Promašio je jedanaesterac, no ni taj trenutak nije ga izbacio iz utakmice. U prvom poluvremenu zabio je pogodak za rekord, a u sudačkoj nadoknadi drugim golom zaključio argentinsku pobjedu.

Bila je to još jedna večer za povijest igrača koji je već osvojio gotovo sve, ali se i dalje ponaša kao da mu nogomet još duguje jednu veliku priču.

Rekordna večer koju Messi nije želio svesti samo na sebe

Nakon utakmice Messi nije govorio kao čovjek opijen vlastitim rekordom. Nije večer pretvorio u priču o sebi, iako je imao svako pravo na to. Umjesto toga, naglasio je koliko je pobjeda značila Argentini, pogotovo u utakmici koja je imala puno više napetosti nego što rezultat sugerira.

'Jako sam sretan zbog pobjede. Bila je iznimno važna i mislim da nam daje mir za ono što slijedi. Ovo je Svjetsko prvenstvo. Utakmica je bila vrlo izjednačena, vrlo intenzivna', rekao je Messi nakon susreta.

U toj je izjavi bilo svega što najbolje opisuje Messija u ovoj fazi karijere: Svijest o veličini trenutka, ali i odbijanje da individualni rekord stavi ispred momčadi. Argentina je trebala pobjedu, dobila ju je, a Messi je usput srušio rekord koji se godinama činio gotovo nedodirljivim.

'Pokušat ćemo im dati još jedan razlog za slavlje'

Messi je posebno govorio i o atmosferi oko reprezentacije. Argentina je na turnir stigla kao branitelj naslova, s ogromnim očekivanjima i pritiskom koji prati samo najveće momčadi. No njezin kapetan tvrdi da momčad i dalje uživa u svemu što prolazi.

'Uživam u ovom trenutku i veselim se tome što sam sa suigračima. Cijela momčad je presretna zbog ovoga. Kad smo zajedno, uživamo u tome što smo skupa, što se natječemo, treniramo iz dana u dan i gledamo koliko su navijači uzbuđeni', dodao je Messi.

A onda je izgovorio rečenicu koja će posebno odjeknuti među argentinskim navijačima.

'Već smo navijačima dali puno razloga za slavlje, ali pokušat ćemo im dati još jedan', poručio je argentinski kapetan.

To je, zapravo, sav Messi u jednoj misli. Ima naslov svjetskog prvaka, ima Zlatne lopte, ima rekorde koji se više ni ne broje lako, a sada ima i status najboljeg strijelca u povijesti svjetskih prvenstava.

Ali dok Argentina još igra, Messi ne želi da se priča završi na brojkama. Njegova poruka jasno govori da rekord nije kraj, nego samo još jedna stanica u posljednjoj velikoj misiji čovjeka koji je već odavno postao sinonim za nogometnu besmrtnost.