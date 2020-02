Svi ljubitelji rukometa pozorno prate mučnu situaciju kod europskog prvaka; može li ova emotivna objava na noge dignuti Skoplje?

U RK Vardaru je teška situacija, to nije nikakva tajna, a povodom toga oglasio se jedan od igrača koji su obilježili najuspješnije razdoblje makedonskog prvaka – lijevo krilo Timur Dibirov

Rus je u Vardaru od 2013. i postao je jedan od ljubimaca makedonskih navijača. Do danas je osvojio po pet prvenstava i Kupova, četiri SEHA lige te dvije Lige prvaka.

Uz to je najbolji strijelac Vardara u povijesti Lige prvaka u kojoj taj klub brani titulu, ali to danas izgleda kao utopija, jer je situacija alarmantna. Brojni igrači odlaze iz kluba i izlaze u javnost sa financijskim problemima, a to posebno teško pada Dibirovu.