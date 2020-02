Ljutiti Veselin Vujović šokirao je sve ovom izjavom nakon kazne koju mu je 'odrezao' EHF: Reći ću rukometu zbogom!

Rukometaši PPD Zagreba večeras od 20 sati u gostima igraju utakmicu 12. kola Lige prvaka protiv Barcelone. No, na klupi 'zagrebaša' neće biti Veselina Vujovića kojeg je zbog kritiziranja sudaca na utakmici s Flensburgom EHF kaznio jednom utakmicom suspenzije

Temperament je njegova prednost, ali i velika mana. No, to je jednostavno tako, Veselin Vujović nikada se nije suzdržavao reći što misli, a to ga je često koštalo.