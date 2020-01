Sve što ste željeli znati o Kobeu Bryantu: Kako mu je Divac skoro upropastio karijeru te kako se izvukao iz skandala koji ga prati i nakon tragične smrti

Tragično preminuli bivši košarkaš Kobe Bryant iza sebe je ostavio shrvanu suprugu i troje djece, neutješne roditelje i rodbinu te milijune obožavatelja širom svijeta. Njegova ostavština odavno je prešla granice košarke i bio je sportaš kakav se rađa jednom u 100 godina

'Znate, zadnji put sam se uplašio kad sam imao šest godina. Bio sam na treningu karatea, imao sam narančasti pojas, a trener mi je naredio da se borim sa starijim dječakom koji ima crni pojas. Usrao sam se. Prepao sam se da će me prebiti, što se i dogodilo, ali ne onoliko koliko sam očekivao. Tada sam shvatio da nema razloga da se ikoga bojim, da je to samo stanje uma.'

Njegov rekord po broju ubačenih koševa u jednoj utakmici iz 2006. godine, kada je protiv Toronta upisao 81 koš u pobjedi LA Lakersa, ušao je u povijest.

To je i danas drugi najveći broj koševa u jednoj NBA utakmici u povijesti iza legendarnog centra Wilta Chamberlaina, a koji je 1962. godine zabio 100 koševa.

Te je sezone 2005./06. bio najbolji strijelac lige s prosjekom od 35,4 koša i usporedbe s Michaelom Jordanom dobile su novu dimenziju.

Bio je jedinstven, bio je nadahnuće i uzor mnogim košarkašima koji su dolazili nakon njega. Kao što su to njemu bili Julius Dr. J. Erving i Michael Jordan.

Rođen u Philadelphiji u obitelji košarkaša, a u Italiji je zavolio nogomet

Kobe Bryant rođen je 23. kolovoza 1978. godine u Philadelphiji, a kada je imao svega šest godina, s obitelji se preselio u Italiju, u kojoj je njegov otac Joe Jellybean Bryant profesionalno igrao košarku.

Upravo je otac Joe 'glavni krivac' za to što mu je sin dobio ime po japanskom gradu Kobeu (ko na japanskom znači bog, a be vrata, op.a.). No razlog za to što je dao sinu baš ime Kobe zapravo je svjetski poznata vrsta govedine (biftek) koju su obožavali Joe i njegova supruga. Dodajmo tome kako je dobio srednje Bean kao skraćenicu od Jellybean, nadimka njegova oca iz igračkih dana.

U Italiji je zavolio nogomet koji u SAD-u nije bio popularan i postao je veliki navijač Milana. Volio je Italiju i često se tijekom karijere vraćao u nju na odmor, a nikada nije propustio pogledati i pokoju nogometnu utakmicu.

Kada se s trinaest godina Bryant vratio s obitelji u Philadelphiju, u kojoj je pohađao srednju školu Lower Merion, čvrsto je odlučio postati profesionalni košarkaš. Namjeravao je raditi na sebi i postati jedan od najboljih svih vremena.

'Najvažnija stvar je obavijestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolju momčad jednom ili dva puta. Ovdje sam da bih bio najbolji zauvijek. Jednom sam se zavjetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.'

Brzo se Philadelphijom i cijelim SAD-om, u vrijeme kada nije bilo društvenih mreža i Youtubea, pronio glas o 'klincu koji će sigurno postati NBA zvijezda'. Neki su išli toliko daleko da su ga vidjeli kao legitimnog nasljednika tada najboljeg košarkaša svijeta Michaela Jordana.

Kada je 1996. godine maturirao, tada 17-godišnji Kobe Bryant donio je odluku koja je šokirala njegove roditelje i prijatelje. Odlučio se prijaviti na NBA draft i postati profesionalac.