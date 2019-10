Je li ovo Dalićevih 11 za Wales i potvrdu Eura ili će hrvatski izbornik opet nešto 'iskemijati' i iznenaditi?

Hrvatska u Cardiffu (20.45 sati, Nov TV) igra protiv Walesa u sklopu kvalifikacija za Euro, a izbornik Zlatko Dalić najavio je promjene u prvih 11 u odnosu na utakmicu protiv Mađarske

Hrvatska je nakon uvjerljive pobjede nad Mađarskom (3:0) stigla na korak do potvrde plasmana na Europsko prvenstvo. Našoj nacionalnoj vrsti trebaju sva tri boda u Cardiffu da i prije posljednjeg kola i utakmice sa Slovačkom potvrdila prolaz na završni turnir, a i bod bi bio dobar rezultat za Hrvatsku jer bi s njim iz utrke za jednim od prva dva mjesta izbacili Wales.

Dakle udarnih 11 za Wales najvjerojatnije je Livaković, Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić, Rakitić, Kovačić, Modrić, Brekalo, Perišić i Petković.'

'Hrvatska je jedna od najboljih reprezentacija svijeta, ima fantastične igrače i favorit je u ovoj utakmici. Mi igramo pred svojim navijačima, a to povećava naše šanse za ostvarivanjem pozitivnog rezultata. Moramo biti maksimalno fokusirani tijekom cijele utakmice, a uz agresivan pristup na lopti trebamo se čuvati njihovih kontranapada. Imamo plan kako se suprotstaviti Hrvatskoj, no tek trebamo vidjeti hoće li nam to donijeti pobjedu koju želimo', rekao je izbornik Walesa Ryan Giggs.