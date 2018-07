Sudeći po ovim podacima, Modrić nije najbolji igrač SP-a; je li ovaj igrač zaista zaslužio Zlatnu loptu?

Hrvati ne trče?! Dugo godina povlačila se priča kako hrvatski nogometaši nisu baš neki trkači, više ih je pratio glas tehničara, dok su 'čelična pluća' bila rezervirana za neke druge. No iznenadit će vas koji je igrač na ovom SP-u 'nabio' najveću kilometražu

Odigrao je cijeli turnir kapetanski, maestralno je vodio reprezentaciju do titule svjetskog viceprvaka, bio pokretač svega što se na terenu, ali i izvan njega događalo u proteklih mjesec dana. Ispričana je jedna od najljepših sportskih priča, no u jednom je trenutku za oko zapela konačna statistika ovog SP-a.

Pokazalo se kako hrvatska reprezentacija ima igrače koji su na SP-u pretrčali najviše kilometara, i to ne jednog, već dvojicu! Znate li koji su to neuništivi maratonci? Radi se o Ivanu Perišiću, koji je 'za dlaku' bolji od Ivana Rakitića . Dečki su pretrčali identičnih 72,5 kilometara , odigrali su po sedam utakmica, ali popularni Koka na terenu je proveo 632 minute, dok je Raketa na travnjacima diljem Rusije na ovom SP-u proveo samo sedam minuta manje. Njih su dvojica definitivno 'čelična pluća' mundijala, no za vratom im je neponovljivi Luka Modrić koji je pretrčao 72,3 kilometra u sedam odigranih utakmica i čak 694 minute na terenu. Rekorder nad rekorderima !

No, statistički gledano, više elemenata za osvajanje Zlatne lopte ili barem za mjesto u najboljih 11 ovog SP-a ima Perišić, koji je uz tri zabijena gola upisao asistenciju, a imao je i dvije nesretne stative! Drži Perišić još jedan rekord, imao je najviše sprintova, čak 357. Prvi do njega je belgijski reprezentativac Thoman Meunier, no on ih ima samo 287, okruglo 70 manje od našeg Koke! Uz sve to Ivan Perišić - kao - nije baš u top-formi. Dajte, molim vas... Imao je 190 dodavanja, 129 točnih, 22 udarca na gol...

Modrić je zabio dva gola, od toga jedan iz jedanaesterca, a jednom ga je i zapucao. No kad je u pitanju držanje lopte, Luka je tu bez konkurencije - ukupno 523 dodavanja, od toga 439 točnih. No samo 10 udaraca na gol, od toga četiri u okvir...

A ostali naši reprezentativci? Evo koliko su pretrčali: