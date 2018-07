Ovaj je mladić u finalu SP-a Hrvatsku bacio u očaj, no njegov je potez oduševio sve

Kylian Mbappe (19) oduševio je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Francuski je tinejdžer oborio nekoliko rekorda, u finalu je zabio za konačnih 4:2 u pobjedi 'tricolora' protiv Hrvatske te na kraju zaslužio i nagradu za Najboljeg mladog igrača ovog SP-a. Koliko god nas je zavio u crno ipak mu se zbog jednog poteza treba nakloniti

Mladi je golgeter na ovom SP-u za Francusku zabio četiri gola, odigrao je sjajan turnir, stigao do naslova svjetskog prvaka te je nagrađen trofejem za Najboljeg mladog igrača. Istina, nećemo ga pamtiti po dobru jer su nas Francuzi pobijedili 4:2 u finalu SP-a, a Mbappe je zabio četvrti gol 'tricolora'. No, mladić stvarno ima veliko srce, to mu se ne može osporiti. Za njegov potez i donaciju od 450.000 eura zaslužuje naklon do poda.

Neki će reći 'lako njemu', pa zarađuje milijune eura, što mu je tih 450.000. Istina, Mbappe u PSG-u ima plaću od nešto više od milijun i pol eura na mjesec, no ipak je i dalje veliki čovjek. Svaka čast mali!