Sučić utakmicom života zaludio navijače Intera: 'Vikao sam toliko da sam prestrašio mačku'

Inter je bio na koljenima, San Siro u šoku, a finale Coppa Italije sve dalje. Gubio je 0:2 protiv Coma i djelovao izgubljeno. A onda je u 60. minuti ušao Petar Sučić i u pola sata promijenio sve.
Hrvatski veznjak režirao je jedan od najluđih preokreta sezone za pobjedu 3:2 i odveo Inter u finale, ali ono što je uslijedilo nakon utakmice pokazuje koliko je snažan dojam ostavio - navijači su doslovno poludjeli za njim.
Ušao i okrenuo utakmicu
Como je šokirao Inter golovima Martina Baturine i Lucasa Da Cunhe, a domaći su izgledali bez ideje i energije. No ulazak Sučića bio je prekretnica.
Najprije je asistirao Hakanu Calhanogluu za 1:2, zatim mu savršeno namjestio i drugi gol za izjednačenje, a u 89. minuti sam je pogodio za potpuni preokret i eksploziju oduševljenja na tribinama.
U samo 30 minuta igre upisao je dvije asistencije i gol - učinak koji je potpuno promijenio večer.
Navijači u euforiji
Nakon utakmice društvene mreže preplavile su reakcije navijača Intera, a jedna se posebno izdvojila.
‘Vikao sam toliko da sam prestrašio mačku. Hakan i Sučić su MVP-i večeri’, napisao je jedan navijač.
Drugi su bili jednako oduševljeni:
‘Sučić i Hakan su bili na nekoj drugoj razini’
‘Doslovno su uništili Como kad je ušao’
‘Veza Sučić - Calhanoglu je bila ludilo’
Takve reakcije najbolje opisuju što je Sučić napravio - ne samo da je preokrenuo utakmicu, nego je u jednoj večeri osvojio i navijače.