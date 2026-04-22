kakva utakmica

Sučić utakmicom života zaludio navijače Intera: 'Vikao sam toliko da sam prestrašio mačku'

S.Č.

22.04.2026 u 00:05

Petar Sučić
Petar Sučić Izvor: Profimedia / Autor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
Inter je bio na koljenima, San Siro u šoku, a finale Coppa Italije sve dalje. Gubio je 0:2 protiv Coma i djelovao izgubljeno. A onda je u 60. minuti ušao Petar Sučić i u pola sata promijenio sve.

Hrvatski veznjak režirao je jedan od najluđih preokreta sezone za pobjedu 3:2 i odveo Inter u finale, ali ono što je uslijedilo nakon utakmice pokazuje koliko je snažan dojam ostavio - navijači su doslovno poludjeli za njim.

Ušao i okrenuo utakmicu

Como je šokirao Inter golovima Martina Baturine i Lucasa Da Cunhe, a domaći su izgledali bez ideje i energije. No ulazak Sučića bio je prekretnica.

Najprije je asistirao Hakanu Calhanogluu za 1:2, zatim mu savršeno namjestio i drugi gol za izjednačenje, a u 89. minuti sam je pogodio za potpuni preokret i eksploziju oduševljenja na tribinama.

U samo 30 minuta igre upisao je dvije asistencije i gol - učinak koji je potpuno promijenio večer.

SUČIĆ VODI INTER U FINALE: SPEKTAKULARAN PREOKRET "NERAZURA" | Inter - Como | 21.04.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: YouTube

Navijači u euforiji

Nakon utakmice društvene mreže preplavile su reakcije navijača Intera, a jedna se posebno izdvojila.

‘Vikao sam toliko da sam prestrašio mačku. Hakan i Sučić su MVP-i večeri’, napisao je jedan navijač.

Drugi su bili jednako oduševljeni:

‘Sučić i Hakan su bili na nekoj drugoj razini’

‘Doslovno su uništili Como kad je ušao’

‘Veza Sučić - Calhanoglu je bila ludilo’

Takve reakcije najbolje opisuju što je Sučić napravio - ne samo da je preokrenuo utakmicu, nego je u jednoj večeri osvojio i navijače.

čudo iz hrvatske

čudo iz hrvatske

Nestvarnih pola sata Petra Sučića zapalilo Italiju: Evo što pišu nakon ludnice u Milanu
kakva utakmica

kakva utakmica

Sučić utakmicom života zaludio navijače Intera: 'Vikao sam toliko da sam prestrašio mačku'
