Sučić utakmicom života zaludio navijače Intera: 'Vikao sam toliko da sam prestrašio mačku'

Hrvatski veznjak režirao je jedan od najluđih preokreta sezone za pobjedu 3:2 i odveo Inter u finale, ali ono što je uslijedilo nakon utakmice pokazuje koliko je snažan dojam ostavio - navijači su doslovno poludjeli za njim.

Ušao i okrenuo utakmicu

Como je šokirao Inter golovima Martina Baturine i Lucasa Da Cunhe, a domaći su izgledali bez ideje i energije. No ulazak Sučića bio je prekretnica.

Najprije je asistirao Hakanu Calhanogluu za 1:2, zatim mu savršeno namjestio i drugi gol za izjednačenje, a u 89. minuti sam je pogodio za potpuni preokret i eksploziju oduševljenja na tribinama.

U samo 30 minuta igre upisao je dvije asistencije i gol - učinak koji je potpuno promijenio večer.