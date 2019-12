Što čekaju čelnici Reala i u čemu je kvaka; Luka Modrić u ljeto može otići iz Madrida bez odštete, ali...

Ulaskom u Novu godinu otvara se zimski prijelazni rok, a u izlogu će se naći mnogo vrhunskih igrača koji će na ljeto biti bez kluba, odnosno koji će početkom 2020. godine ući u u zadnjih šest mjeseci ugovora. To znači da mogu pregovarati s drugim klubovima i što je najvažnije, na ljeto otići bez odštete.

Među njima je i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji bi od siječnja mogao pregovarati o transferu u neki drugi klub jer mu ugovor s Real Madridom istječe na ljeto. Nema sumnje kako će njegovi menadžeri imati pune ruke posla...

Zbog klauzule u ugovoru, 34-godišnji Modrić bi mogao automatski produljiti ugovor na još jednu godinu, dakle do ljeta 2021. godine, međutim još uvijek nije produžio ugovor, premda se više puta pisalo kako je sve spremno za potpis. Uostalom, to je i sam Modrić najavio u nekoliko intervjua, a pohvalno o njemu govori i trener Zinedine Zidane. Podsjetimo, španjolska Marca je pisala kako Modrić ima klauzulu u ugovoru po kojoj se, ako osvoji Zlatnu loptu, ugovor automatski produžuje za još jednu sezonu što je zapravo 'kvaka' koja sugerira kako Modrić ostaje u Realu do ljeta 2021, ali...

Modrić je za 'Kraljevski klub' upisao 320 nastupa i postigao 20 golova osvojivši 15 trofeja pri čemu četiri Lige prvaka, a posljednjih se mjeseci nagađalo kako su veliki interes za njegove usluge pokazali talijanski velikani Inter i AC Milan.