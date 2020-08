Stipe Miočić dobio suspenziju, ali ne samo da se ne smije boriti, već ne smije ni na treninge

Američki borac hrvatskih korijena 37-godišnji Stipe Miočić obranio je naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji pobijedivši jednoglasnom odlukom sudaca 41-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera u borbi održanoj u noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu.

Atletska komisija države Nevade u kojoj se održao povijesni UFC 252, na kojem je Stipe Miočić pobijedio Daniela Cormiera, objavila je liječničke suspenzije borcima koji su se natjecali na tom eventu.

Kako piše gol.hr, Stipe Miočić dobio je privremenu suspenziju od mjesec, mjesec i pol dana, no ista bi mogla biti i produljena na čak šest mjeseci, ukoliko pregled oftamologa ne prođe prema nadanjima. Ukoliko doktor zadužen za pregled očiju pronađe novo oštećenje na oku američkog borca hrvatskih korijena on će morati pauzirati do kraja veljače 2021. godine, odnosno dok ne zaliječi ozljedu.

Zasada je objavljeno da ne smije trenirati do 15. rujna, a suspenzija od borbi odnosi se do 30. rujna. Podsjetimo, Miočić je nakon drugog meča protiv Daniela Cormiera, koji je dobio nakon što ga je nokautirao u četvrtoj rundi, morao biti operiran zbog ozljede oka.

Ako pak sa Stipom sve bude u redu, mogli bi ga u kavezu gledati do kraja godine, ali to je dosta upitno. Najvjerojatnije će mu suparnik biti Francis 'Predator' Ngannou (33) kojeg je već pobijedio sudačkom odlukom 2018. godine, ali pitanje je hoće li doći do promjene zbog mogućeg prelaska Jona Jonesa u tešku kategoriju.