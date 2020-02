Stipe Miočić 'bocnuo' Furyja i izazvao ga na borbu, a 'kralj cigana' poručio: 'Tko god je spreman dobiti batina od prvaka, njega želim'

Tyson Fury priznao je kako ne bi imao ništa protiv borbe sa Stipom Miočićem koji ga je izazvao na meč

'Čestitam Tysonu Furyju. Volio bih pjevati Sweet Caroline u ringu. Idemo to odraditi', napisao je Miočić koji je tako referirao na međusobni dvoboj njih dvojice i na činjenicu da je Fury nakon pobjede nad Wilderom pjevao American Pie.

Tyson Fury je pobijedio do sada neporaženog Deontaya Wildera i postao svjetski prvak u teškoj kategoriji WBC-a. Na račun Irca koji se naziva 'kraljem cigana' stižu brojne pohvale i čestitke nakon pobjede, a čestitarima se priključio i prvak teške kategorije UFC-a Stipe Miočić koji je Furyja usput i izazvao na borbu.

Fury je prije mjesec dana u jednom intervjuu rekao kako bi se volio boriti s Miočićem, ali u oktogonu.



'Ne želim ući u borbu da bih se valjao po podu. Borio bih se s jednim od njihovih prvaka, ali u malim rukavicama od četiri unce. To bi bilo jako dobro za mene", rekao je tada Fury kojeg su novinari upisali radi li se o Stipi Miočiću:



'Da, mislim da će to biti on. Nakon što pobijedim Wildera, sjest ću s Danom i skupa ćemo proći kroz brojke i vidjeti ima li ta borba smisla. Tko god je dostupan s druge strane i tko god je spreman dobiti batine od svjetskog prvaka, to je onaj kojeg želim', zaključio je Fury.