Stipanović pao na šesto, Jurišić na 13. mjesto: Sad moram dati i više od 100 posto da bih došao do medalje...

Hrvatski jedriličari Tonči Stipanović i Filip Jurišić pretposljednjeg su dana Svjetskog prvenstva klase Laser u Australiji pokvarili svoje plasmane, Stipanović je pao na šesto, a Jurišić na 13. mjesto.

Nakon što se u petak nije jedrilo zbog prejakog vjetra, u subotu su na programu bila tri plova u Zlatnoj skupini, a Tonči Stipanović je u cilj ulazio kao 18., 15. i četvrti, dok je Filip Jurišić zabilježio 17., 32. i 16. mjesto. Obojici je izbrisan najslabiji plasman u dosadašnjem dijelu natjecanja, Stipanoviću je to 18., a Jurišiću 32. mjesto, no bez obzira na to loš dan u subotu udaljio je naše predstavnike od borbe za medalje.

Uoči posljednjeg dana natjecanja u nedjelju kada će se održati još tri plova Stipanović ima 44 negativna boda, 29 više od vodećeg Nijemca Philippa Buhla, 25 od drugog Francuza Jean Baptistea Bernaza, a 14 od trećeg Australca Matta Wearna. Srebrni iz Rija mnogo je bliže četvrtom Britancu Elliotu Hansonu koji ima 40 negativnih bodova i petom Australcu Lukeu Elliottu koji ima 43 negativna boda.

Jurišić na 13. poziciji ima 66 negativnih bodova.

'Prva jedrenja u finalu su odrađena po dosta teškim uvjetima i vjetru od 12 do 20 čvorova. U prvoj regati u drugoj orci sam imao sudar s belgijskim jedriličarom što me koštalo osam do deset mjesta. Druge dvije regate sam malo bolje jedrio i u zadnjoj došao do četvrtog mjesta. Sutra nas čekaju zadnja jedrenja tako da moram dati i više od 100 posto da bih došao do medalje', rekao je Stipanović.

'Danas je bio jako težak dan na moru. U finalu u ovakvoj konkurenciji nema prostora za grešku. Dosta sam se mučio s brzinom broda pa onda i taktičke odluke nisu išle po planu. Za sutra ću dati sve od sebe da to poboljšam i da budem spreman za zadnje tri regate', kazao je Jurišić.

Svjetsko prvenstvo završava u nedjelju kada će se jedriti posljednja tri plova.