Štimac brani Jeličića: Da sam ja bio tamo, Gattusu ne bi nitko sastavio prst

Igor Štimac gost je Podcast Inkubatora, a jedna od tema bila je situacija nakon nedjeljnog derbija, o kojoj bruji i cijela nogometna Europa, odnosno o verbalnom sukobu MAXSportovog analitičara Joška Jeličića i Hajdukovog trenera Gennara Gattusa.

'Iako sam vjenčani kum Jošku, i jako smo dobri prijatelji, nemam razloga biti subjektivan. Ono što je Gattuso napravio, ne priliči njemu, kao svjetskom prvaku, ne priliči njemu kao treneru Hajduka, i ne priliči njemu kao strancu u ovoj zemlji, da ne poštuje i ne respektira one koji komentiraju utakmice. Bez obzira na Joškov određeni cinizam i ironiju, kojom zna začiniti svoje komentiranje, koje je besprijekorno. Mi možemo izanalizirati sve što je on rekao, ali tu nema ni trunke laži. Dakle, on gađa točno gdje treba, analizira utakmice, da svoj komentar s kojim se 99 posto ljudi složi. Neki su protiv njegovog načina, ali i TV-u to očito odgovara. Možda nekad malo pretjera, ali i to ide u korist televizije. I on radi svoj posao. A sad Gattuso? Što je on donio Hajduku? Ja držim do toga, dok Hajduk, Dinamo, Osijek i Rijeka neće inzistirati i na rezultatu i na igri, naš nogomet i liga neće ići u dobrom smjeru. I to mora biti prioritet svakog trenera, jer klubovi ih jako dobro plaćaju. I svaki trener koji je na čelu tih klubova, mora ostvariti dobar rezultat i pružiti dobru igru. I postavljam logično pitanje. Koliko bi nas Hrvata Hajduk smijenio da imamo igru kao što ima Gattuso? Gleda mu se kroz prste cijelo vrijeme. Ja nisam ni jednom baki Sliškoviću progledao kroz prste, iako je bio prvi, jer nije imao igru. Nažalost, Hajduk neće biti prvi ni ove godine. A to sam rekao i lani, kada je osvojio jesenski naslov', rekao je Štimac, pa zaključio priču o sukobu Jeličić - Gattuso.