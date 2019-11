Srpski trener grcajući u suzama govorio o borbi za život: Želio sam udahnuti svjež zrak, ali nisam mogao...

Trener Bologne Siniša Mihajlović (50) održao je konferenciju za medije na kojoj je otvoreno progovorio o svojoj borbi s leukemijom. Mihajlović je prije desetak dana pušten iz bolnice nakon trećeg ciklusa kemoterapija, a sada je otkrio: 'Prvi sam put izgubio 13 kilograma, a sad devet...'

'To je bolest koju morate izgurati do kraja, nema natrag. Za sve ovo morate imati jaku glavu', savjetuje Mihajlović.

Kaže kako je sada puno bolje, ali borba i dalje traje.

'Nema nazad. Nikada nisam izgubio volju da se borim, to je u mom DNK. Postoji mnogo komplikacija, ali moraš nastaviti borbu. Za sve ovo moraš imati 'jaku glavu'. Opasnosti i strah postoje, ali ne odustajem. Dobivao sam hranu kroz vene, imao sam problema... Uvijek sam bio nestrpljiv prije ulaska u bolnicu, ali sad sam shvatio da je strpljenje velika vrlina. I da, izlazio sam i na teren, to mi je davalo snagu, iako sam imao osjećaj slabosti. To su teški trenuci. Svako jutro moram da pijem veliku količinu lijekova, ali to je cijena zdravlja. Da, uzimam 19 tableta dnevno, od osam ujutro do ponoći, jer mi je cilj izaći iz bolnice. Postavljao sam sebi minimalne ciljeve i govorio: 'Nije još gotovo, ali barem sam izašao iz je*ene bolnice...', rekao je Mihajlović i otkrio koliko ga je u stvari bolest iscrpila:

'Ne želim da se više priča o Mihajloviću koji boluje od leukemije, nego o Mihajloviću koji je trener Bologne. Ne želim se vraćati u bolnicu, želim osjećati život. Hoću se buditi kod kuće, razmišljati o pozitivnim stvarima. Prvi sam put izgubio 13 kilograma, a sad devet...'

Koliko god teško ovo obraćenje javnosti bilo, Siniša Mihajlović je iskoristio priliku i da se našali sa svojim igračima koji su prisustvovali konferenciji za medije.

'Hvala vam svima. A vi momci, trebali biste biti na terenu i trenirati, ali sve činite da izbjegnete trening', poručio im je pokazavši tako da u ovako teškim trenucima nije izgubio smisao za humor.