Srebrni 'vatreni' sa SP-a u Rusiji 2018. godine baš nema sreće; hitno je morao na još jednu operaciju i pauzirat će četiri mjeseca...

Hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko (28) u četvrtak je podvrgnut artroskopskom zahvatu na lijevom koljenu, izvijestili su iz njegovog kluba Atletico Madrida. U šturom priopćenju se dodaje kako će Vrsaljko odmah početi s procesom rehabilitacije, a prema prvim procjenama liječnika oporavak će potrajati najmanje četiri mjeseca

Zbog operacije koljena nije igrao cijelu 2019. godinu, vratio se tek u siječnju 2020. I izdržao do svibnja kad su se pojavili novi problemi. I još jedna operacija, pa oporavak i povratak krajem kolovoza. No, ipak 'to nije bilo to', Šime je i dalje osjećao bolove, pa je u petak još jednom morao 'pod nož'!

Iz Atletica tvrde kako je ovo bila očekivana i rutinska operacija, uobičajena intervencija koja dolazi nakon ozljede i operacije kakvu je imao. Španjolski mediji bliski 'rojiblancosima' tvrde kako bi se Šime Vrsaljko mogao vrlo brzo vratiti na terene, no liječnici prognoziraju kako će oporavak potrajati najmanje četiri mjeseca!

'Vratio sam se kući nakon noći provedene u klinici i sve je u najboljem redu', kazao je Šime Vrsaljko u petak za Sportske novosti i dodao:

'Ovo 'sve je u najboljem redu' sad može zvučati otrcano, jer mi je to već treći artroskopski zahvat od travnja. No, ovaj put doista smo svi uvjereni, liječnici i ja, da je dosta pehova. Imao sam stalne bolove iako sam radio maksimalno, morali smo to riješiti...'