Srbin doznao kaznu zbog isključenja na Eurobasketu; udario je protivnika u trbuh

I.Ž.

30.08.2025 u 12:18

Filip Petrušev
Filip Petrušev Izvor: EPA / Autor: KIMMO BRANDT
Košarkaši Srbije su u 2. kolu Eurobasketa 80:69 pobijedili Portugalce, ali susret je obilježio Filip Petrušev koji je zaradio isključenje zbog udaranja protivnika

Podsjetimo, Filip Petrušev (25) je u jednom prodoru prema košu naletio na Dioga Brita (28), koji ga je dočekao udarcem rukama u prsa. Isprovociran tim potezom, Petrušev je uzvratio udarcem u protivnikov trbuh.

Suci su odmah pregledali snimku, a nakon nekoliko minuta donijeli odluku – Petrušev je isključen iz igre!

Srbin je sad doznao i kakva ga kazna čeka. Disciplinski sudac FIBA-e donio je odluku o kazni za reprezentativca Srbije Filipa Petruševa:

  • Odluka je donesena na temelju članaka 110.2 FECR, 1-173 IR i 1-176b IR:
  • uvjetna suspenzija od jedne utakmice u iduće tri godine
  • u slučaju ponavljanja istog ili sličnog prekršaja automatski se aktivira kazna zabrane igranja jedne utakmice
  • novčana kazna od 5000 eura, za koju je Košarkaški savez Srbije odgovoran prema članku 1-170 FIBA-inog pravilnika

Prema pravilima FIBA-e, ponavljanje istog prekršaja automatski udvostručuje kaznu.

Do kraja grupne faze Srbija ima još tri utakmice. Već ih danas čeka Latvija. Nakon toga, 1. rujna slijedi susret s Češkom, a 3. rujna dvoboj protiv Turske.

