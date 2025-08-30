Srbin doznao kaznu zbog isključenja na Eurobasketu; udario je protivnika u trbuh

Podsjetimo , Filip Petrušev (25) je u jednom prodoru prema košu naletio na Dioga Brita (28), koji ga je dočekao udarcem rukama u prsa. Isprovociran tim potezom, Petrušev je uzvratio udarcem u protivnikov trbuh.

Suci su odmah pregledali snimku, a nakon nekoliko minuta donijeli odluku – Petrušev je isključen iz igre!

Srbin je sad doznao i kakva ga kazna čeka. Disciplinski sudac FIBA-e donio je odluku o kazni za reprezentativca Srbije Filipa Petruševa:

Odluka je donesena na temelju članaka 110.2 FECR, 1-173 IR i 1-176b IR:



uvjetna suspenzija od jedne utakmice u iduće tri godine



u slučaju ponavljanja istog ili sličnog prekršaja automatski se aktivira kazna zabrane igranja jedne utakmice



novčana kazna od 5000 eura, za koju je Košarkaški savez Srbije odgovoran prema članku 1-170 FIBA-inog pravilnika

Prema pravilima FIBA-e, ponavljanje istog prekršaja automatski udvostručuje kaznu.

Do kraja grupne faze Srbija ima još tri utakmice. Već ih danas čeka Latvija. Nakon toga, 1. rujna slijedi susret s Češkom, a 3. rujna dvoboj protiv Turske.

