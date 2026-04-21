Sramota za Chelsea: Plavci deklasirani od konkurenta produljili grozan niz

Galebovi su poveli već nakon tri minute kada je Fedi Kadioglu zabio, a uskoro su mogli i povisiti prednost, no Trevoh Chalobah očistio je loptu s crte.

Brighton je bio puno bolji, a to je potvrdio golom Jack Hinshelwood. Šlag na kraju bio je gol Dannyja Welbecka u nadoknadi. Chelsea je bio zaista blijed, no to nije ništa novo za njih.

Naime, Plavci u posljednjih šest utakmica, isključujući Port Vale u FA Cupu, ima isto toliko poraza. Gol-razlika u tom periodu im glasi 19-2. Svega dva zabijena gola, a pregršt dozvoljenih. Apsolutna sramota za Chelsea koji je od preuzimanja Todda Boehlyja investirao ogroman novac u izgradnju momčadi, no za sada nema konkretnih rezultata.

Chelsea se tako udaljio iz ikakvih kombinacija za Ligu prvaka i ostaje mu se nadati da može uhvatiti bilo kakvo europsko natjecanje.