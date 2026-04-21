Sramota za Chelsea: Plavci deklasirani od konkurenta produljili grozan niz

M.Š

21.04.2026 u 23:07

Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Sponzor rubrike

Brighton je u 32. kolu Premier lige dočekao Chelsea i svladao ga rezultatom 3-0. Galebovi su time preskočili Plavce na tablici.

Galebovi su poveli već nakon tri minute kada je Fedi Kadioglu zabio, a uskoro su mogli i povisiti prednost, no Trevoh Chalobah očistio je loptu s crte.

Brighton je bio puno bolji, a to je potvrdio golom Jack Hinshelwood. Šlag na kraju bio je gol Dannyja Welbecka u nadoknadi. Chelsea je bio zaista blijed, no to nije ništa novo za njih.

Naime, Plavci u posljednjih šest utakmica, isključujući Port Vale u FA Cupu, ima isto toliko poraza. Gol-razlika u tom periodu im glasi 19-2. Svega dva zabijena gola, a pregršt dozvoljenih. Apsolutna sramota za Chelsea koji je od preuzimanja Todda Boehlyja investirao ogroman novac u izgradnju momčadi, no za sada nema konkretnih rezultata.

Chelsea se tako udaljio iz ikakvih kombinacija za Ligu prvaka i ostaje mu se nadati da može uhvatiti bilo kakvo europsko natjecanje.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

čudo iz hrvatske

Nestvarnih pola sata Petra Sučića zapalilo Italiju: Evo što pišu nakon ludnice u Milanu
kakva utakmica

Sučić utakmicom života zaludio navijače Intera: 'Vikao sam toliko da sam prestrašio mačku'
sjajni hrvat

Zbog senzacionalnog Sučića Inter prekršio nepisano pravilo: Evo o čemu se radi

