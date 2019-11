Španjolski mediji poludjeli za Danijem Olmom, ali najdalje je otišao katalonski list koji je izašao sa nevjerojatnim naslovom

U kvalifikacijama za Euro Španjolska je razbila Maltu 7:0, a prvijenac za 'furiju' postigao je Dani Olmo koji je u jednim katalonskim novinama dobio naslovnicu na hrvatskom jeziku

Podsjećamo, Dinamov nogometaš ušao je u igru u 66. minuti i odmah se našao u izglednoj prilici, ali mu je zicer obranio vratar Malte. No samo tri minute kasnije Olmo je izmakao pozornosti zadnje linije gostiju, mirno je primio loptu, prošao u trku vratara i zatresao mrežu.

'Osim ako ne znate hrvatski, neće vam biti lako izgovoriti ono što ste upravo pročitali u naslovu. Dani Olmo zna, tako da je shvatio 'Dobrodošao kući' na jeziku koji rođeni Katalonac govori nakon pet godina u Zagrebu. Toliko je naime prošlo od njegove hrabre odluke da napusti Barceloninu akademiju i pridruži se Dinamu. Malo tko je mogao zamisliti da će dečko koji je u svibnju napunio tek 21, do debija za Španjolsku doći sazrijevajući u hrvatskoj ligi. Ali on je to postigao potpuno zasluženo', piše taj list.