Španjolski izbornik rekao bolnu istinu: Upravo to se dogodilo Hrvatskoj!

'No momčad je bila koncentrirana, jako solidarna u obrani, blokiranjem je pomagala vrataru koji je uz to bio odličan', dodao je u obraćanju medijima.

Španjolska, koja je prošli mjesec osvojila Europsko prvenstvo u Zagrebu finalnom pobjedom nad Hrvatskom od 11-10, nada se zlatnoj medalji i na Svjetskom prvenstvu.

'Ovo su fizički teški trenuci za europske momčadi, a to će osjetiti na ovom prvenstvu. Mislim da se upravo to dogodilo Hrvatskoj danas. Jako je teško postizala golove, a mi smo to iskorištavali', rekao je Martin.

Vratar Eduardo Lorrio istaknuo je kako je Španjolska dobro upravljala utakmicom održavajući prednost od početka do kraja.

'Sada nam je cilj pobijediti Australiju pa se boriti za medalje', poručio je.

Nakon uvjerljivih pobjeda nad Južnoafričkom Republikom i Hrvatskom, Španjolska je favorit i u toj trećoj utakmici u skupini uoči četvrtfinala.

'Protiv Hrvatske smo očekivali tešku utakmicu, znajući da moramo biti dobri u obrani', izjavio je Bernat Sanahuja koji je zabio dva gola.

'U obrani smo bili spektakularni. Kada ti zabiju samo šest golova onda imaš doista velike izglede za pobjedu, što smo i potvrdili', zaključio je.