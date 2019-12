Španjolski div definitivno dolazi po Danija Olma: U Madridu pripremili 40 milijuna eura za Dinamovu zvijezdu

Moćni španjolski klub Atletico Madrid sprema se prodati Thomasa Lemara i poslati ponudu od minimalno 40 milijuna eura za veznjaka zagrebačkog Dinama Danija Olma

Dani Olmo je najveća Dinamova zvijezda i najvrjedniji eksponat u maksimirskoj svlačionici. Dinamo je za njega još prošlog ljeta tražio između 30 i 40 milijuna eura, ali 21-godišnji Španjolac je tada ipak ostao u Zagrebu. U međuvremenu je s Dinamom izborio Ligu prvaka, postao kapetan španjolske U-21 reprezentacije i debitirao za A reprezentaciju 'Furije' što mu je dodatno podiglo cijenu. Od početka sezone njegova vrijednost prema Transfermarktu iznosi 30 milijuna eura što znači da bi čelnici Dinama trebali jako dobro zaraditi, a spominje se i iznos od čak 50 milijuna eura koliko su neki spremni dati.

Ukratko, Olma želi pola Europe što znači da neće još dugo ostati u Dinamu iako on naglašava kako bi 'volio ostati do ljeta jer uživa u Zagrebu'. Najnoviji izvještaji iz Španjolske govore kako je za njega ozbiljan interes obnovio Atletico Madrid koji ga želi dovesti već ove zime. Diario As piše kako se radi o nadolazećoj zvijezdi španjolske reprezentacije i opisuje njegov put iz Barcelone u Zagreb i eksploziju koju je doživio u dresu Dinama.