Marko Pjaca napušta Juventus, ali povratak u Dinamo je upitan zbog jedne važne stavke: U sve se umiješao i bivši hrvatski izbornik

Marko Pjaca spominjao se u kontekstu povratka u Dinamo, ali njegova plaća od 3,5 milijuna eura je previsoka za hrvatskog prvaka, a sada se u utrku uključio i Slaven Bilić sa svojim WBA-om

Marko Pjaca je na ljeto 2016. godine otišao iz zagrebačkog Dinama kao najbolji igrač u Juventus u transferu vrijednom 23 milijuna eura. Izgledalo je kao da je Hrvatska dobila novu veliku zvijezdu koja će reprezentaciju odvesti do neslućenih visina.

Vatreni su stigli do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ali ne zbog Marka Pjace. 24-godišnji hrvatski ofenzivac muku je mučio s ozljedama koje su se redale i nikada nije uspio u potpunosti iskoristiti priliku koju je dobio u Juventusu. Bile su tu posudbe u Schalkeu i Fiorentini, ali daleko je to od one razine koju pamte Dinamovi navijači.

Trenutno je Pjaca potpuno spreman i zdrav nakon što je prebrodio još jednu tešku ozljedu, ali u Juventusu za njega jednostavno nema mjesta. 'Stara dama' priliku daje Douglasu Costi, Cuadradu i Bernardeschiju, a trener Maurizio Sarri je na slučaju Marija Mandžukića pokazao koliko cijeni Hrvate. Pjaci tako ostaje samo promjena sredine.