Španjolci tvrde: Mourinho već kontaktirao tri zvijezde Reala, a jednog igrača vidi kao ključ svega

S.Č.

14.05.2026 u 16:27

Florentino Perez i Jose Mourinho Real Madrid Izvor: Profimedia / Autor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia
Jose Mourinho ponovno je glavna tema europskih nogometnih medija nakon tvrdnji iz Španjolske da je posljednjih dana izravno kontaktirao nekoliko ključnih igrača Real Madrida. Iako njegov povratak na Santiago Bernabeu još nije službeno potvrđen, sve više informacija sugerira da Portugalac već slaže plan za novu eru Kraljevskog kluba.

Prema istim navodima, Mourinho je razgovarao s trojicom igrača koje vidi kao temelj buduće momčadi - Thibautom Courtoisom, Viniciusom Juniorom i Kylianom Mbappeom.

Viniciusa vidi kao ključnog čovjeka

Posebnu pažnju izazvale su informacije o njegovu odnosu s Viniciusom Juniorom. Mourinho navodno brazilsku zvijezdu vidi kao svog glavnog čovjeka na terenu, odnosno igrača koji bi bio produžena ruka njegove filozofije i taktičkih zahtjeva.

Španjolski mediji tvrde da Portugalac Viniciusa želi pretvoriti u svog 'vojnika' - lidera koji bi bez zadrške provodio njegove ideje i držao svlačionicu pod kontrolom.

Takav pristup nije nov za Mourinha jer je tijekom karijere često gradio momčadi oko jednog ili dvojice ključnih igrača kojima je potpuno vjerovao.

Courtois i Mbappe dio velikog plana

U njegovim planovima važnu ulogu imao bi i Thibaut Courtois, jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih igrača aktualnog Reala, dok bi Mbappe bio centralna figura napada i zaštitno lice novog projekta.

Cilj je, tvrde španjolski izvori, oko te jezgre stvoriti momčad sposobnu dominirati u Španjolskoj i Europi.

Iz Real Madrida zasad nema službenih komentara, no priča o mogućem Mourinhovu povratku već je izazvala ogromno zanimanje među navijačima Kraljevskog kluba i nogometnom javnošću.

velika šteta

stižu osude

borba za ligu prvaka

