Španjolci tvrde: Mourinho već kontaktirao tri zvijezde Reala, a jednog igrača vidi kao ključ svega

Prema istim navodima, Mourinho je razgovarao s trojicom igrača koje vidi kao temelj buduće momčadi - Thibautom Courtoisom, Viniciusom Juniorom i Kylianom Mbappeom.

Viniciusa vidi kao ključnog čovjeka

Posebnu pažnju izazvale su informacije o njegovu odnosu s Viniciusom Juniorom. Mourinho navodno brazilsku zvijezdu vidi kao svog glavnog čovjeka na terenu, odnosno igrača koji bi bio produžena ruka njegove filozofije i taktičkih zahtjeva.

Španjolski mediji tvrde da Portugalac Viniciusa želi pretvoriti u svog 'vojnika' - lidera koji bi bez zadrške provodio njegove ideje i držao svlačionicu pod kontrolom.

Takav pristup nije nov za Mourinha jer je tijekom karijere često gradio momčadi oko jednog ili dvojice ključnih igrača kojima je potpuno vjerovao.