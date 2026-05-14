Zrinjski otvoreno demantirao natpise o Igoru Štimcu

Podsjećamo, mediji su pisali kako će Simon Rožman biti Štimčev nasljednik nakon njegove premijerne sezone u kojoj je osvojio Kup, no klub je to demantirao.

Objavu prenosimo u cijelosti: 'HŠK Zrinjski Mostar želi demantirati medijske napise vezane uz status šefa stručnog stožera Igora Štimca.Klub objavljene informacije smatra netočnima, neprovjerenima i krajnje neprimjerenima, osobito zbog činjenice da su plasirane neposredno nakon osvajanja Kupa BiH, odnosno drugog osvojenog trofeja u ovoj sezoni. Fokus momčadi i stručnog stožera ostaje isključivo na završnim izazovima u prvenstvu i ostvarenju zacrtanih ciljeva.'

Tportal je ranije kontaktirao pomoćnog trenera Marija Tota koji je rekao: 'Pomalo smo zatečeni, jer izgleda nam nestvarno, nakon svih ovih uspjeha, ali i planova za novu sezonu, da se pojavila takva vijest. Vjerujemo da je to sam razmišljanje dijela medija, nesklonih našem klubu, odnosno da takva informacija ne stiže iz Zrinjskog.'

Dakle, promjena neće biti.