Hajdučice za povijest! Osvojile prvi naslov prvakinja Hrvatske i izborile Ligu prvakinja

M.Š

14.05.2026 u 16:26

Izvor: Screenshot / Autor: ŽNK Hajduk Split
Veliki dan za Hajduk i hrvatski ženski nogomet. Nogometašice splitskog kluba osvojile su prvi naslov prvakinja Hrvatske u povijesti nakon uvjerljive pobjede 4:0 protiv Međimurja u devetom kolu Lige za prvaka.

Hajduk je u gostima trebao pobjedu kako bi i matematički osigurao titulu, a posao je riješio već u prvom poluvremenu. Međimurje je odolijevalo nešto više od 20 minuta, no onda je krenula prava dominacija Hajdučica. Branka Bagarić otvorila je rezultat u 24. minuti, a samo osam minuta kasnije Ana Bakalar povećala je prednost realiziravši kazneni udarac.

Do kraja prvog dijela Hajduk je potpuno slomio domaću momčad. Bagarić je svojim drugim golom povisila na 3:0, a odmah nakon toga Barbara Živković postavila konačnih 4:0.

Povijesna sezona Hajdukovih nogometašica

Ovaj naslov ima posebno značenje jer je riječ o prvom prvenstvu Hrvatske u povijesti ženskog nogometnog kluba Hajduk. Hajdučice su do trofeja stigle u svojoj 4.sezoni postojanja, što dodatno pokazuje koliko je brzo klub napravio iskorak prema vrhu hrvatskog ženskog nogometa.

Posljednjih godina Hajduk je ozbiljno ulagao u žensku sekciju, a ova sezona sada je donijela i najveću moguću nagradu, naslov prvakinja Hrvatske.

Slijedi europski izazov

Osim domaće titule, Hajduk je ovim uspjehom osigurao i nastup u kvalifikacijama za Ligu prvakinja. Splitski klub već je dobio licencu Hrvatskog nogometnog saveza za europska natjecanja, a svoj put u Europi započet će od drugog pretkola.

Sustav kvalifikacija igra se kroz mini turnire, a Hajdučice će imati priliku izboriti i povijesni plasman u europsku grupnu fazu. Ako na kvalifikacijskom turniru završe među tri najbolje ekipe, osigurat će najmanje nastup u UEFA Europa kupu za žene.

Pobjednice skupine nastavit će borbu za plasman u Ligu prvakinja, drugoplasirana ekipa izborit će drugo pretkolo Europa kupa, dok treće mjesto vodi u prvo pretkolo tog natjecanja. Za Hajduk je to potpuno novo poglavlje i prilika da povijesnu sezonu dodatno obogati europskim iskorakom

Strašne scene nakon finala Kupa: Baklje i topovski udari oštetili tribine, stolice i travnjak
Neugodno iznenađenje u Arsenalu: Klub zaposlenicima skupo naplatio put u finale
Šokantna odluka Luke Modrića: 'Spreman je sve riskirati zbog Milana'

