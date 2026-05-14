Neugodno iznenađenje u Arsenalu: Klub zaposlenicima skupo naplatio put u finale

Prema informacijama Telegrapha, brojni zaposlenici Arsenala ostali su razočarani i ljuti nakon što su saznali koliko će ih stajati putovanje na finale Lige prvaka protiv PSG-a u Budimpešti.

Klub je zaposlenicima koji ne rade na samoj utakmici ponudio po jednu ulaznicu za finale, što je na prvi pogled djelovalo kao lijepa gesta. No problem je nastao oko organiziranog putovanja. Arsenal je za zaposlenike organizirao charter letove preko vanjske agencije SportsBreaks, ali cijena paketa iznosi čak 859 eura po osobi.

Veliko finale pretvorilo se u veliku frustraciju

Za mnoge zaposlenike taj iznos bio je potpuno neočekivan. Posebno zato što se radi o povijesnom trenutku za klub - prvom finalu Lige prvaka nakon 20 godina.

Telegraph navodi da su neki zaposlenici bili posebno razočarani činjenicom da klub nije osigurao povoljnije ili subvencionirane opcije za ljude koji svakodnevno rade unutar organizacije.

U internim porukama zaposlenicima Arsenal je poručio da će, 'ovisno o raspoloživosti mjesta', moći kupiti sjedalo na charter letu. To je dodatno pojačalo frustraciju jer su mnogi očekivali da će klub u ovakvom trenutku više pomoći vlastitim zaposlenicima.

Arsenal lovi najveći trofej u modernoj eri

Situacija je posebno osjetljiva jer se Arsenal nalazi u jednom od najvećih trenutaka posljednjih desetljeća. Momčad Mikela Artete igrat će protiv PSG-a za naslov europskog prvaka, a atmosfera oko kluba već tjednima je na vrhuncu. Navijači Arsenala sanjaju prvi naslov prvaka Europe u povijesti kluba, a finale u Budimpešti smatra se jednom od najvažnijih utakmica moderne ere 'Topnika'.

Upravo zato dio zaposlenika teško prihvaća činjenicu da bi odlazak na takav događaj mogao postati luksuz koji si mnogi neće moći priuštiti.

Klub se zasad nije službeno dodatno oglašavao oko nezadovoljstva zaposlenika, ali cijela priča baca neugodnu sjenu na povijesni trenutak koji je trebao biti čisto slavlje.