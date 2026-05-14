sjajne vijesti

Joško Gvardiol progovorio o neočekivanom povratku nakon teške ozljede: 'Nije mi bilo lako'

I.Ž.

14.05.2026 u 16:12

Joško Gvardiol Manchester City
Joško Gvardiol Manchester City Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN / EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Joško Gvardiol vratio se na teren nakon više od četiri mjeseca stanke i odmah zaigrao od prve minute u pobjedi Manchester Cityja protiv Crystal Palacea 3:0

Hrvatski reprezentativac nakon utakmice otvoreno je priznao da ni sam nije očekivao tako brz povratak u početni sastav nakon teške ozljede, operacije i dugog oporavka.

Bio je to za Joška Gvardiola prvi nastup još od 5. siječnja, kada je protiv Chelseaja zadobio prijelom potkoljenične kosti desne noge. Uslijedila je operacija, višemjesečni oporavak i razdoblje u kojem su mnogi vjerovali da je za njega sezona završena.

vezane vijesti

Zato je njegov povratak protiv Crystal Palacea u srijedu navečer bio veliko iznenađenje, a to je nakon susreta potvrdio i sam Joško Gvardiol.

'Iskreno, i sam sam bio iznenađen igranjem od prve minute, jer nisam očekivao svoje ime u početnoj postavi. To sam saznao samo dva ili tri sata prije utakmice, no jednostavno uvijek moraš biti spreman. Sretan sam zbog povratka, ali i zbog toga što sam odmah zaigrao', kazao je Joško nakon utakmice.

Odigrao je Gvardiol 58 minuta u svom povratku, nije skrivao zadovoljstvo što se vratio, ali je jasno rekao da oporavak još nije potpuno završen i da mu treba vrijeme kako bi ponovno uhvatio pravi ritam.

'Imamo još tri utakmice do kraja sezone, a jako mi je drago što sam opet tu i skupljam minute. Bio sam blizu gola, ali bilo bi nestvarno da sam zabio odmah u prvoj povratničkoj utakmici. Možda uspijem u sljedećoj', rekao je Gvardiol te se osvrnuo i na razdoblje oporavka, priznajući da nije bilo lako vratiti se nakon tako ozbiljne ozljede:

'Nije mi bilo lako. No, kad sam se ozlijedio, prihvatio sam to kao novi izazov. Drago mi je što sam se sad vratio, zapravo se osjećam dobro, iako ne bih još rekao da sam na 100 posto. To je normalno, treba mi više minuta i utakmica.'

Gvardiolov povratak posebno je važan i za hrvatsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva. Nakon loma noge, operacije i dugog oporavka, njegov povratak na teren veliko je ohrabrenje za izbornika Zlatka Dalića i Vatrene.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
velika šteta

velika šteta

Strašne scene nakon finala Kupa: Baklje i topovski udari oštetili tribine, stolice i travnjak
stižu osude

stižu osude

Neugodno iznenađenje u Arsenalu: Klub zaposlenicima skupo naplatio put u finale
borba za ligu prvaka

borba za ligu prvaka

Šokantna odluka Luke Modrića: 'Spreman je sve riskirati zbog Milana'

najpopularnije

Još vijesti