Šok u Srbiji kada se doznalo tko će biti novi izbornik Orlova: 'Nije moglo gore'

Pred sam kraj utakmice protiv Albanije s tribina su odjekivali povici 'Piksi, odlazi!', a ubrzo nakon toga srpski izbornik Dragan Stojković potvrdio je da je ponudio ostavku.

Kako prenose srpski mediji, čelnici Fudbalskog saveza Srbije prihvatili su njegovu odluku, pa će reprezentaciju u utorak protiv Andore voditi Zoran Mirković, dosadašnji trener mlade reprezentacije.

Novi izbornik već poznat?

Iako se očekivalo da će potraga za novim izbornikom potrajati, čini se da će odluka biti donesena vrlo brzo. FSS je za idući tjedan zakazao izvanrednu sjednicu Izvršnog odbora, a jedina točka dnevnog reda bit će imenovanje novog izbornika.