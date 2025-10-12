Šok u Srbiji kada se doznalo tko će biti novi izbornik Orlova: 'Nije moglo gore'

Nakon šokantnog poraza Srbije od Albanije 0:1 u Leskovcu, koji je vjerojatno označio kraj nadanja o plasmanu u play-off za Svjetsko prvenstvo 2026., Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku na mjesto izbornika.
Pred sam kraj utakmice protiv Albanije s tribina su odjekivali povici 'Piksi, odlazi!', a ubrzo nakon toga srpski izbornik Dragan Stojković potvrdio je da je ponudio ostavku.
Kako prenose srpski mediji, čelnici Fudbalskog saveza Srbije prihvatili su njegovu odluku, pa će reprezentaciju u utorak protiv Andore voditi Zoran Mirković, dosadašnji trener mlade reprezentacije.
Novi izbornik već poznat?
Iako se očekivalo da će potraga za novim izbornikom potrajati, čini se da će odluka biti donesena vrlo brzo. FSS je za idući tjedan zakazao izvanrednu sjednicu Izvršnog odbora, a jedina točka dnevnog reda bit će imenovanje novog izbornika.
Prema informacijama iz Beograda, favorit za tu poziciju već je poznat – riječ je o Vladanu Milojeviću, aktualnom treneru Crvene zvezde. Navodno će Milojević do zimske stanke istovremeno voditi i beogradski klub i reprezentaciju, jer mu tada istječe ugovor sa Zvezdom.
Navijači bijesni: 'SNS šema nastavlja gaziti'
Ta vijest izazvala je burne reakcije navijača u Srbiji, koji smatraju da je i ovaj put politika, odnosno prrdsjednik Aleksandar Vučić, imao presudnu ulogu u izboru izbornika. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni ogorčeni komentari:
'Hoće li me netko probuditi iz ovog košmara? Dokle više, pobogu?' napisao je jedan korisnik.
Drugi je dodao: 'Jedini gori izbor od Piksija bio bi Vladan Milojević. SNS šema nastavlja gaziti, ovo je košmar koji ne prestaje'.