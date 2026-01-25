Slavko Goluža upozorio na jedan detalj koji mnogi nisu primijetili

Hrvatsku su do slavlja predvodili Zvonimir Srna i Ivan Martinović s po pet golova, dok je Dominik Kuzmanović imao sedam obrana. Na drugoj strani najviše muka zadavali su na Manuel Zehnder i Luka Maros s po pet golova.

Izbornik Dagur Sigurdsson je za ogled sa Švicarskom napravio samo jednu promjenu u sastavu u odnosu na utakmicu protiv Islanda. Ivano Pavlović je preselio na tribine, a njega je zamijenio Luka Lovre Klarica.

Kapetan Ivan Martinović bio je u sastavu usprkos ozljedi koju je zadobio u posljednjem dvoboju. Kapetan je stisnuo zube i bio je na raspolaganju svojim suigračima.

Hrvatska je iznimno loše otvorila utakmicu, posebno u napadu. U početnim minutama bila je spora i bez ideje. Mučila se, što su Švicarci iskoristili i nakon osam minuta igre vodili su 4:0. Prvi gol hrvatska vrsta je postigla tek u devetoj minuti smanjivši na 4:1.

Naravno, taj rezultat nije bio nimalo ugodan, ali za bivšeg reprezentativca, potom i izbornika, 54-godišnjeg Slavka Golužu, straha nije bilo. Jedinu zamjerku ima na preveliku potrošnju Zvonimira Srne, koji je u drugom dijelu imao pad u igri.

Podsjetimo samo, Goluža je kao igrač osvojio dva olmpijska zlata, svjetsko zlato i srebro te europsku broncu, dok je kao izbornik sa sva tri najveća natjecanja u Hrvatsku nosio brončane medalje.

'Ulazak je bio malo opušteniji, ali kasnije, kad je sve sjelo na svoje, dečki su kontrolirali utakmicu. Iako je rezultat bio možda na oko tijesan, Švicarci nam niti jednom nisu zaprijetili. Oni su limitirani, nemaju ljevaka na desnom beku. S time da mi nije jasno zašto su dvije trećine utakmice igrali bez Zehndera, koji nam je na početku zabio tri gola. U svakom slučaju, najvažnije je da smo uzeli dva boda', počeo je Goluža.

Ali važno je da je i Martinović 'unutra'. Pisalo se da ima težu ozljedu?

'Čim je bio u igri, očito je spreman za nastaviti turnir, a to nam je izuzetno bitno'.

Dva boda su, dakle, rutinski osvojena?

'Ne treba se puno pametovati, odrađeno je kako se očekivalo. Švicarska nije reprezentacija koja bi nam trebala stvarati probleme. Dobro su naši zaustavili Rubina, tako da nam nije stvarao probleme. Primijetio sam da nam je Zvone (op.a Zvonimir Srna) u drugom poluvremenu pao s energijom, možda je tu trebalo malo više izrotirati. Ali sve u svemu, ne treba gledati pobjedi u zube. Ionako će se već sutra zaboraviti kako je odigrano, važno je da su dva boda osvojena',

Na ruku našima ne ide pobjeda Islanda protiv Švedske?

'Ne smije se ništa kalkulirati. Sav fokus mora biti na sljedećoj utakmici (op.a. u utorak protiv Slovenije). Moraju razmišljati samo o njoj, a što će biti, vidjet ćemo. Rezultat jest iznenađujući, ali bio je to 'rat'. Iskreno, Island me je ugodno iznenadio. Imali su visoko vodstvo, od sedam, osam razlike. Pa su im se Šveđani približili na 'minus 1', ali umjesto da psihološki padnu, Islanđani se opet vraćaju i povećavaju prednost na velikih 'plus 8'. Islanđani su funkcionirali svih 60 minuta. Pa čak i vratar, koji je protiv naših bio bez učinka. Protiv Švedske bio je na nivou, obranio je nekoliko važnih lopti i to je prelomilo utakmicu'.

Protiv Slovenije nemam pravo na kiks, a oni očito rastu kako turnir odmiče?

'Kada znamo s kakvim su problemima stigli na EURO, odnosno bez koliko važnih igrača, onda im za sve dosad možemo samo čestitati. Ozljede su ih omele, ali oni su se dizali. I protiv Švicarske, kada su već bili potonuli, izvukli su tu utakmicu i dobili samopouzdanje. I protiv Mađarske su odigrali jako kvalitetno. I bez obzira na to što im nema tih važnih igrača, imaju glavu i rep, te vide svoju priliku za što bolji plasman. Ali ja mislim, ako zaigramo kako znamo, te popravimo još neke segmente, ne bi smjeli imati problema u utorak'.