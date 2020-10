Slaven Bilić u završnici izbjegao poraz, ali njegov WBA još ne zna za pobjedu u Premiershipu; hrvatskog trenera razbjesnio potez uprave kluba

Engleski premierligaš West Bromwich Albion, kojeg vodi hrvatski stručnjak Slaven Bilić, u susretu 6. kola Premier lige je odigrao 1:1 na gostovanju kod Brighton & Hove Albiona i još uvijek nema niti jednu pobjedu ove sezone

WBA je bio korak do izjednačenja u 76. minuti, no Matheus Pereira nije iskoristio obećavajuću šansu. Pucao je s poludistance, ali je pogodio lijevu stativu.

The Sun piše kako je Bilić bio bijesan kada je saznao za potez vodstva kluba. No, u klubu se pravdaju kako je to bila ponuda koja se nije mogla odbiti. WBA je navodno zaradio pet milijuna eura za igrača kojem je ugovor trajao do 2022. godine i koji je imao tjednu plaću od 80.000 eura.

Hegazi je bio u West Bromu od ljeta 2017. te je u 104 susreta postigao četiri gola.

Nakon šest kola WBA se nalazi na 17. mjestu s tri boda, dva više od Burnleyja, Sheffield Uniteda i Fulhama. Brighton je na 16. mjestu s pet bodova.

Večeras se još sastaju Burnley i Tottenham.