Skomina: Hajduku nije sviran još jedan penal, ali nije ni Gorici

'Kod pada Livaje u šesnaestercu igrač Gorice mu je doskočio na nogu, ali to nije start nego je negdje morao doskočiti. To nije ni za VAR intervenciju, nije svaki kontakt penal. Diallo je u šesnaestercu pao na Ndockyta , ali nije ga srušio, tu nema penala'.

'U prvom poluvremenu nije suđeno igranje rukom u šesnaestercu Gorice i penal za Hajduk. Za suca je to nemoguće vidjeti, nema reakcije Melnjaka koji je pucao, ali se na snimci vidi da je obrambeni igrač rukom spriječio loptu i po meni je to penal i VAR intervencija', rekao je Skomina i nastavio:

'Durdov je više promašio loptu, jer ona nije normalno odskočila i onda je tu najlakše bilo pasti. Što se povlačenja Šarlije tiče, ja se s 30 godina iskustva tu malo gubim. Ako se sjetimo povlačenja Melnjaka protiv Istre, to prema sudačkoj komisiji nije bilo dovoljno za penal, a u prošlom kolu na utakmici Slaven - Osijek slično potezanje Jakupoviča nije. Prema tome, onda nije ni ovo bilo dovoljno za penal iako više ne znam koje su tu upute sucima. Nije im lako', rekao je Skomina i dodao:

'Nije dosuđen penal ni za Goricu kad je Kolar pao u šesnaestercu. Kad gledamo uživo, sudac je u punom sprintu i on ne može vidjeti što mi vidimo na snimci. Kolar je u punom sprintu i tik je do toga da udari kvalitetno loptu. To je po meni VAR intervencija i penal. Onemogućen je da udari loptu, Sigur ide iza leđa. Što se penala za Hajduk u nadoknadi tiče, tu je sve čisto. Pavlović uzima loptu s bicepsom i to je ispravna VAR intervencija i penal'.