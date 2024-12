Jeličić: Vrijeđali su Baturinu, ali neka uživaju u njemu. Lamborghini neće voziti po makadamu

'Ovo je pozitivan pomak u smislu igre, s obzirom na sve što se Dinamu događa. Zašto je u Dinamu takva situacija? To je ono 'Pazi što želiš'. Naravno da ne možeš odbiti ulazak u Ligu prvaka, ali jako malo igrača mogu igrati na dva fronta. Da igraju Europsku ligu ili Konferencijsku ligu, možda bi bio manji intenzitet i bili bi spremniji. Ja se ne sjećam kad je Dinamo bio u ovako lošem nizu, ali u ovoj utakmici su napravili apsolutno sve s obzirom na probleme i imali su puno šansi, rekao je Jeličić.

'Smeta me takva reakcija navijača. On i Petar Sučić zajedno vrijede nego čitav klub. Taj momak igra ozlijeđen, šuti, radi, daje maksimum. Uživajte u Baturini i Sučiću još šest mjeseci jer sam siguran da su dobro vođeni i da su svjesni da Lamborghini nema smisla voziti po makadamu. Najlakše je navijati kad si prvi dvadeset godina, to svatko može. Budite uz te igrače, donijeli su vam Ligu prvaka', rekao je Jeličić.