Sjajni Mane rastužio Salaha i odveo Senegal u finale Kupa nacija

Sjajna senegalska reprezentacija dominirala je čitavu utakmicu i do pobjede je došla krasnim golom Sadija Manea u 78. minuti susreta. Gol pogledajte OVDJE.

Tako je bivši igrač Liverpoola rastužio svojeg bivšeg suigrača Mohameda Salaha čija reprezentacija je imala tek dva udarca na gol, a Senegal dvanaest.

Senegal je tako došao do trećeg finala na zadnja četiri Kupa nacija, a u finalu će igrati protiv pobjednika susreta između Nigerije i Maroka. Jedini naslov prvaka Senegal je osvojio 2021. godine.