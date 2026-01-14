kup nacija

Sjajni Mane rastužio Salaha i odveo Senegal u finale Kupa nacija

S. M.

14.01.2026 u 19:57

Senegalska nogometna reprezentacija
Senegalska nogometna reprezentacija Izvor: Profimedia / Autor: Poupin PhilipABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Senegal je u prvom polufinalu Kupa nacija u Tangeru pobijedio Egipat 1:0.

Sjajna senegalska reprezentacija dominirala je čitavu utakmicu i do pobjede je došla krasnim golom Sadija Manea u 78. minuti susreta. Gol pogledajte OVDJE.

Tako je bivši igrač Liverpoola rastužio svojeg bivšeg suigrača Mohameda Salaha čija reprezentacija je imala tek dva udarca na gol, a Senegal dvanaest.

Senegal je tako došao do trećeg finala na zadnja četiri Kupa nacija, a u finalu će igrati protiv pobjednika susreta između Nigerije i Maroka. Jedini naslov prvaka Senegal je osvojio 2021. godine.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
što će odlučiti?

što će odlučiti?

Martin Baturina u transferu 'teškom' 25 milijuna eura odlazi u Englesku?!
gazda rijeke

gazda rijeke

Damir Mišković otkrio koji je velikan zainteresiran za Fruka te hoće li dovesti zvijezdu Dinama
ep u rukometu

ep u rukometu

'Ljudi igraju apsolutni anti-rukomet. To nitko ne želi gledati': Žestoke riječi vratara Njemačke pred Euro

najpopularnije

Još vijesti