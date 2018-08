Znamo koliko je točno Juventus zaradio prodajom Ronaldovih dresova; svota je nevjerojatna

Juventus je definitivno rasprodao sve dresove Cristiana Ronalda. Prema napisima talijanskog tiska Juve je samo u prvih 24 sata prodao nevjerojatnih 520 tisuća dresova portugalskog nogometaša, a do danas se taj broj poprilično povećao jer su iz kluba i službeno objavili kako su rasprodani svi njegovi dresovi...

Prvi izvještaji navode samo okvirni izračun je kako je Juve u ovoj prvoj 'turi' prodaje zaradio oko sedam milijuna eura ! Naime, najveći dio zarade od prodaje dresova ide sponzoru, a to je Adidas, dok tek manji dio ostaje klubu.

No, ako se prodaja Ronaldovih dresova nastavi u ritmu koji bi bio za trećinu manji nego sada - to je prognoza koju je realno za očekivati tvrde ekonomski analitičari - Juventus bi u sljedećih godinu dana trebao zaraditi dodatnih 55 milijuna eura! Preračunato, tim bi novcem u samo godinu dana otplatili gotovo dvogodišnju plaću Cristiana Ronalda jer on bi prema nekim informacijama trebao zarađivati 31 milijun eura na godinu.

U ovom trenutku dresova s Ronaldovim imenom u slobodnoj prodaji - nema. Iz Adidasa su obećali kako će sljedeća isporuka biti tek krajem rujna. Primjerci koji su rasprodani stajali su 130 eura. Najveći problem u ovom trenutku je crno tržište koje prema nekim procjenama zarađuje i dvostruko više od vlasnika prava na dres - Adidasa, Juventusa i samog Ronalda. Do kraja rujna će ta zarada biti još i daleko veća, posebice ako se zna da one malo bolje i kvalitetnije kopije stoje i po 30 eura. A originala nema. Nigdje...